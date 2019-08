Cesaria Evora, la "Diva aux pieds nus" honorée par un Google Doodle (vidéo)

C'est une personnalité contemporaine de la plupart de ses utilisateurs qu'a décidé d'honorer ce mardi 27 Google. Son Doodle du jour célèbre en effet ce qui aurait été le 78e anniversaire de Cesaria Evora, décédée en 2011.

Si tous ne connaissent pas la "Diva aux pieds nus" (surnom issu du titre de son premier album), ses mélodies sont rarement étrangères. Son prénom est même indirectement très connu via la chanson de Stromae: "Ave Cesaria, chapeau pour la route à pieds/ Nue est, et nue était/ Diva aux pieds nus, restera", chante le Belge.

La chanteuse née en 1941 a popularisé la Morna, musique traditionnelle du Cap-Vert, à la fin des années 1980. Depuis considérée comme la papesse de ce style, elle a connu le succès après bien des années d'une vie difficile.

Cesaria Evora a passé une grande partie de son enfance dans un orphelinat après le décès de son père. Adolescente, elle a commencé à chanter dans les bars de l'archipel et sur les bateaux de croisière. Mais elle a abandonné un temps cette activité dont elle ne pouvait vivre.

Elle est retournée à la chanson dans les années 1980. En 1987, un Français d'origine cap-verdienne, José da Silva, l'entend dans un bar et décide de prendre sa carrière en main. Le premier album sort l'année suivante en France. Cesaria Evora a alors 47 ans.

Deux albums plus tard, sa carrière est véritablement lancée et ne retombera plus. La consécration arrivera en 2004 avec un Grammy award et une deuxième Victoire de la musique (la première ayant été obtenue en 1999).

Mais des problèmes de santé lourds mettront un terme prématuré à cette carrière. En 2011, après plusieurs interventions chirurgicales, la diva s'éteint. Le Cap-Vert décrètera trois jours de deuil national, témoignant du rôle d'ambassadrice culturelle qu'avait assumé Cesaria Evora.