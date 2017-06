Clash Katy Perry/Taylor Swift: la chanteuse de country pop de retour sur Spotify juste avant la sortie de l'album de sa rivale

Une petite porte s'était ouverte à la réconciliation le 22 mai dernier. Elle vient de brusquement se refermer. Katy Perry et Taylor Swift ne sont décidément pas prêtes à enterrer la hache de guerre. Pourtant, l'interprète de I kissed the girl, qui avait donné sa version de l'origine de leur dispute au bloggeur people James Corden (une vaste affaire de vol de danseurs pour une tournée), avait bien signifié être ouverte à la discussion. Elle avait déclaré, quoiqu'un peut sèchement, "c'est elle qui a commencé, c'est donc à elle d'y mettre un terme".

Taylor Swift n'a visiblement pas apprécié d'être mise devant le fait accompli. Et elle a répondu à sa manière jeudi 8 en annonçant son retour sur Spotify -plateforme de streaming musical- qu'elle avait choisi de boycotter il y a quelques mois. Moyennant tout de même 5 milliards de dollars (soit environ 4,5 milliards d'euros) pour les droits.

A première vue, rien de bien méchant et surtout rien n'impliquant Katy Perry. Sauf que c'est ce vendredi 9 que sort son tout nouvel album intitulé Witness.

Et la concurrence pourrait représenter un sacré manque à gagner, surtout quand on sait que l'album 1989 de Taylor Swift vient de dépasser les 10 millions d'exemplaires vendus.

Sur les réseaux sociaux, le coup bas ne fait aucun doute pour les fans de Katy Perry. Pour ceux de Taylor Swift, cela sonne plutôt comme une délivrance.

Taylor Swift is finally on Spotify my life is complete

— Shawn Tan (@shawntan828) 9 juin 2017