"The Voice": Mika trouverait que M Pokora a "la grosse tête"

Tout n'est semble-t-il pas si rose que ça en a l'air entre Mika et M Pokora. Le chanteur britannique et le beau gosse alsacien s'affrontent tous samedis soirs sur TF1, avec Zazie et Florent Pagny, pour débusquer les meilleurs talents dans la nouvelle saison de The Voice. Pour l'instant, les téléspectateurs n'ont eu le droit qu'à des séquences enregistrées car il s'agit uniquement des auditions à l'aveugle à ce stade de la compétition. Donc les montages permettent de gommer le moindre problème. Mais si l'on en croit une information publiée par Voici ce vendredi 3, les émissions en direct pourraient bien être… explosives!

Il y aurait de l'eau dans le gaz entre les deux. Mika n'apprécierait pas la façon de faire de M Pokora. Et dans les coulisses, les tensions sont plus que palpables. Pire, Mika aurait même enrôlé Zazie pour comploter contre le néo-juge, Florent Pagny restant à l'écart de ces petites querelles. "Mika trouve que M Pokora en fait des caisses, qu’il ne sait pas chanter et surtout qu’il a la grosse tête. Alors dès qu’il peut, il le tacle et il faut bien avouer que M Pokora est vite à court d’arguments" a confié une source de la production à Voici.

Pourtant, il y a quelques jours, Mika déclarait dans Télé Loisirs que "sous sa légèreté, il y a une préparation très sérieuse! C’est un bosseur et un perfectionniste. Son point faible, c’est que c’est un mauvais perdant". Une bonne entente uniquement de façade? Réponse dans quelques semaines lors des directs.