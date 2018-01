Coachella 2018: les Français MHD, Petit Biscuit et Jean-Michel Jarre à l'affiche du festival de musique

Le festival californien de Coachella est de retour au mois d'avril avec une programmation très alléchante. Beyoncé, qui avait dû annuler sa participation l'année dernière pour cause de grossesse, Eminem et The Weeknd se partageront le haut de l'affiche le weekend du 13, 14 et 15 avril, puis celui du 20, 21 et 22 avril.

Mais les organisateurs, qui ont encore voulu faire valoir le caractère international de l'événement, ont invité quelques artistes français pour se produire devant les milliers de (riches) spectateurs qui afflueront à Indio (villa californienne qui accueille le festival depuis 1999).

Le rappeur MHD, le producteur de musique électronique Petit Biscuit et Jean-Michel Jarre seront ainsi de la partie. MHD, Mohamed Sylla de son vrai nom, n'a pas su cacher sa fierté de participer à ce festival très médiatique (mais pas très populaire puisqu'extrêmement cher: 400 euros minimum le pass weekend).

Jeune Roi rentre dans l’histoire #Coachella2018 C’EST DIEU QUI DONNE pic.twitter.com/xjUxCw6HS3 — MHD (@MHDOfficiel) 3 janvier 2018

Ces trois artistes français ne seront pas les seules forces hexagonales à exposer le charme à la française dans le désert californien. Le DJ Busy P, le duo The Blaze, Carpenter Brut et les chanteuses du groupe Ibeyi prendront aussi part à la fête.

Pour ceux qui souhaiteraient s'offrir un voyage cinq étoiles au printemps, il reste encore des places (même si beaucoup sont parties avec les préventes de juin dernier). La billetterie va rouvrir vendredi 5 à 21h (heure française) sur le site officiel de Coachella.