Concert des Restos du Cœur: les Enfoirés ont choisi Strasbourg

Pas de date ou d'horaires précis mais une "fourchette" et un lieu de rendez-vous. Le prochain spectacle des Enfoirés aura lieu à Strasbourg en janvier. La troupe a en effet annoncé ce mardi 6 sur son site officiel que les concerts auront lieu au Zénith de la capitale alsacienne.

Le nombre de représentations n'a pas été dévoilé. Le site précise seulement qu'elles auront lieu du mardi 16 janvier 2018 au dimanche 21 janvier 2018. Toutefois, si la troupe reproduit le schéma de sa tournée de janvier dernier, celle-ci devrait comporter sept représentation. Les Enfoirés s'étaient en effet produit à sept reprises en six jours à Toulouse.

A plus de six mois de l'évènement, l'engouement des fans semble déjà présent. Au point que le communiqué insiste sur le fait que les informations pratiques seront précisées en temps utile et se prémunit contre une avalanche de demandes: "Merci de ne pas contacter plus que nécessaire le Zénith de Strasbourg ou les Restos du Cœur à ce sujet. Vous connaissez bien sûr les priorités des Restos et nous vous assurons que vous aurez, en temps voulu, toutes les informations nécessaires", peut-on lire.

Pour faire partie des premiers à obtenir des places et connaître les horaires précis des concerts, il faudra donc guetter l'ouverture de la billetterie, ou s'inscrire à la Newsletter des Enfoirés.

Lors de la dernière tournée, les Enfoirées avaient rempli à sept reprises le Zénith de Toulouse et ses 10.000 places. Un chiffre qu'ils pourraient dépasser, la salle strasbourgeoise pouvant dans sa configuration optimale accueillir 12.079 spectateurs.

Par la suite, la diffusion du show sur TF1 début mars a réuni 10,1 millions de téléspectateurs, soit 45,6% de part d'audience, en légère baisse par rapport à l'année précédente (11 millions de téléspectateurs et 50% de part d'audience).