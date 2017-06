Les Vieilles Canailles: Johnny Hallyday applaudi par Emmanuel Macron et embrassé sur la bouche par Jacques Dutronc (vidéo)

Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc ont fait trembler 15.000 fans samedi 24 au soir à l'Accor Hotel Arena de Paris à l'occasion du concert événement des Vieilles Canailles. Mais il y avait aussi plus de quatre millions de téléspectateurs derrière leur écran puisque TF1 a eu la bonne idée de retransmettre le spectacle en direct à 21h.

Les trois rockeurs ont retrouvé leur jeunesse, enchaînant les tubes des uns et des autres, sous les applaudissements nourris du public qui jouait les chœurs en reprenant les paroles de temps en temps. D'ailleurs, dans le public, il y avait un fan pas comme les autres. Emmanuel Macron a en effet honoré sa promesse en venant applaudir son "ami" Johnny Hallyday, et en fredonnant même les paroles de Gabriel. Seul petit détail: le président n'était pas la samedi soir, mais sur la représentation non filmée de dimanche 25.

Johnny Hallyday a d'ailleurs fait un petit coucou à Emmanuel Macron et sa femme Brigitte, déclenchant une nouvelle salve d'applaudissements. Jacques Dutronc a aussi voulu saluer le président… à sa manière, en le surnommant "Napoléon Macron".

Mais l'ambiance était tout aussi enflammée samedi soir. Juste avant de chanter J'aime les filles, Jacques Dutronc a encore fait des siennes en voulant rendre jalouses toutes les femmes du public. Pour cela, il a embrassé Johnny Hallyday sur la bouche, qui n'était visiblement pas au courant de ce petit sketch. Le rockeur a d'ailleurs eu un mouvement de recul avant de se laisser faire et de dire "heureusement que c'est lui", pendant que Laeticia Hallyday s'esclaffait de rire dans la salle. Et Dutronc d'ajouter: "Et ça s'arrête là". Pas de Boogie woogie avec Eddy Mitchell après donc.