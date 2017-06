Copenhague: quand le fils de Céline Dion, René-Charles, se met au rap (vidéo)

Alors qu'elle vient de commencer sa nouvelle tournée européenne, Céline Dion a réservé une belle surprise à ses fans. Lors d'un concert à Copenhague au Danemark, jeudi 15, la chanteuse a laissé pendant quelques secondes son fils prendre les manettes de son show. En effet, entre deux chansons, René-Charles est apparu sur un écran géant devant des milliers de spectateurs. Le jeune homme de 16 ans s'est alors mis à rapper avec deux de ses amis sur le tube Black or White de Michael Jackson.

Et pour le plus grand plaisir de tous, les deux jumeaux de la chanteuse, Nelson et Eddy, tous deux âgés de six ans, ont même fait une apparition furtive à la fin de la vidéo. Après cette intervention surprise d'une poignée de secondes, la chanteuse semblait visiblement fière de leur prestation. "Ce sont mes garçons", s'est-elle écriée sur scène.

Une publication partagée par •V & The Queen• (@v_and_the_queen) le 15 Juin 2017 à 15h19 PDT

Peu de temps après, le grand garçon de la chanteuse est reparti pour Las Vegas afin de s’amuser avec ses amis. Et à en croire les photos qu'il a postées sur son compte Instagram, il semble prendre du bon temps: il s'est notamment offert un dîner-spectacle puis une pool party dans l'une des piscines du Caesars Palace, l'hôtel dans lequel Céline se produit depuis 2003.

Pendant ce temps là, Céline Dion a posé ses valises à Paris où elle doit donner deux concerts à l'Accorhotels Arena, les 4 et 5 juillet. A cette occasion, elle chantera des tubes puisés dans ses 30 années de carrière dans la musique… une carrière qui peut s’enorgueillir de plus de 250 millions d’albums vendus.