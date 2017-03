David Hallyday s'exprime sur le cancer de son père

Alors qu'il refusait jusqu'ici de parler de la maladie qui frappe son père depuis quelques mois, David Hallyday a accordé une interview au journal Le Figaro, parue mercredi 22 dans laquelle il s'est finalement exprimé sur le cancer de Johnny Hallyday.

Depuis le 8 mars, date de la révélation au public du cancer du chanteur, son filsn'avait pas souhaité devenir le "porte-parole" de la famille à propos de sa maladie.

Pourtant, peut-être à cause de l'émoi entourant la famille depuis cette annonce sans précédent, David Hallyday a consenti a se livrer, tout en pudeur, sur l'épisode difficile qu'il traverse.

"Je sais qu'il compte énormément pour les gens et il est devenu un mythe extraordinaire en France" a déclaré le chanteur. Pourtant, il avoue avoir du mal à faire face au tourbillon médiatique qui s'est déchaîné après que les fans ont appris la maladie grave de Johnny Hallyday: "c'est mon père, c'est de la famille. Je suis très réservé par rapport à ça. C'est quelque chose de très privé. Donc je comprends et en même temps ça me dérange un petit peu. (...) Vous savez c'est une maladie qui frappe beaucoup de familles et d'être exposé comme ça dans sa propre famille c'est un truc bizarre et je ne me suis jamais habitué à ça".

Lors de cet interview, il exprime aussi des regrets, comme celui d'avoir "passé trop peu de moments" avec son père et évoque une possible collaboration avec lui comme en 1999 avec la chanson Sang pour sang: "j'aimerais le faire" envisage l'artiste.

David Hallyday était en concert au Trianon, à Paris, mercredi 22. Signe que la famille Smet est très soudée lors de ces temps difficiles, sa demi-soeur Laura est venue le rejoindre sur scène pour interpréter en duo On se fait peur, qu'ils avaient enregistré en 2009 alors que leur père se trouvait dans un coma artificiel. Dans le public, Estelle Lefebure, ex-femme de David Hallyday, et Emma Smet étaient présentes.