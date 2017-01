Discours virulent anti-Trump: Madonna s'explique et tente de calmer le jeu (VIDEO)

Peu de temps après l'investiture de Donald Trump, qui s'est déroulée vendredi 20 à la Maison Blanche, Madonna a fait exploser sa colère samedi lors de la Women's March, une manifestation pour défendre le droit des femmes à laquelle ont participé de nombreuses célébrités. "Il nous a fallu cet horrible moment de ténèbres pour que nous nous réveillions, putain. Et à tous nos détracteurs qui pensent que cette marche ne servira à rien, allez vous faire foutre!", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: "oui, je suis en colère. Oui, je suis scandalisée. Oui, j'ai songé à de nombreuses reprises à faire exploser la Maison Blanche. Mais je sais que cela ne changera rien. Nous ne devons pas laisser le désespoir gagner".

Suite à quoi, certaines chaines d'information ont décidé de censurer ses propos, jugés trop vulgaires. La chanteuse a également été critiquée par des internautes pour la violence de ses paroles. C'est pourquoi, Madonna a tenu à clarifier sa position via un message posté sur Instagram.

"Le rassemblement d'hier était une expérience incroyable et magnifique. (…) Cependant, je veux clarifier quelques détails importants. Je ne suis pas une personne violente, je ne fais pas la promotion de la violence et il est important que les gens comprennent mon discours dans sa globalité plutôt que sortir quelques phrases de leur contexte. J'ai parlé en métaphores et expliqué qu'il y avait deux façons de regarder les choses: avec espoir ou en étant en colère et outragé, ce que j'ai moi-même ressenti", a-t-elle affirmé reconnaissant qu'agir "sous le coup de la colère ne résout rien. La seule façon de changer les choses est de le faire avec amour".

Madonna n'est pas la seule à avoir pris la parole lors de la Women's March. Scarlett Johansson a elle aussi tenu à s'exprimer devant des milliers de personnes, défendant le droit à l'avortement, sujet sur lequel Donald Trump a exprimé des réticences. Quant à Alicia Keys, elle a demandé aux Américains de se "soulever" lors d'un discours prononcé en slam. En parallèle, Miley Cyrus, Rihanna, Nicole Richie, Jessica Chastain, Katy Perry ou encore Charlize Theron sont également sorties dans la rue pour défendre la cause des femmes.

(Ecoutez ci-dessous le discours de Madonna lors de la Women's March):