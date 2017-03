Drake enflamme l'AccorHotels Arena de Bercy

Drake donnait dimanche 12 le premier d'une série de trois concerts à l'AccorHotels Arena à Paris. Pendant deux heures, le rappeur a livré une prestation qui a ravi la salle comble.

"Ce soir vous avez payé votre place, ce soir ce n'est pas un simple show, c'est votre fête" a-t-il lancé devant 21.000 fans en délire. De l'avis général, l'artiste a donné un spectacle hors norme: flammes, vidéos futuristes, scène au milieu de la fosse, rien n'avait été laissé au hasard.

"Troisième show de Drake à Bercy pour moi et toujours pas déçue! Il a envoyé du lourd" a réagi une fan sur Twitter.

La star a ravi anonymes et célébrités: Antoine Griezmann ou les trois chanteuses des LEJ étaient par exemple présents.

@champagnepapi Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann) le 12 Mars 2017 à 15h24 PDT

Le plus gros vendeur de disques de l'année 2016 a interprété ses plus gros succès: Started from the bottom, One Dance, Fake love, Controlla ou Hotline bling. Et même si la chanteuse Rihanna n'était pas présente cette année, alors qu'elle l'avait été lors de sa dernière apparition à Bercy en 2014, le rappeur a tout de même interprété le célébrissime Work.

Et grande surprise pour tous les spectateurs: Nicki Minaj a fait une apparition très remarquée pour trois chansons. Vêtue d'un body couleur chair et très décolleté, la chanteuse a créé la surprise pour le plus grand bonheur des fans.

Night One Une publication partagée par champagnepapi (@champagnepapi) le 12 Mars 2017 à 15h59 PDT

Le canadien s'est lui illustré par sa proximité avec le public: loin de seulement donner un concert, la star s'est prêtée au jeu des réseaux sociaux en acceptant volontiers de prendre des photos avec les personnes du premier rang.

Drake a aussi évoqué les attentats du 13 novembre 2015: "ne laissez personne vous dire que vous devez vous hair, que vous devez vivre divisés" a lancé la star sous les hourras de ses fans. Il a aussi profité du concert pour à nouveau annoncer son prochain album: More Life sortira le 18 mars prochain.

"Ce soir faites attention en rentrant car je veux tous vous revoir la prochaine fois que je reviendrai à Paris" a-t-il dit avant de disparaitre définitivement dans le sol de la scène, mettant fin à deux heures de show endiablées.

Le chanteur a prévu encore deux dates à Paris: ce lundi 13 et mardi 14. Des places ont été remises en vente pour éviter le marché parallèle.

