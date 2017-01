Ecarté des "Victoires de la Musique", M Pokora se dit "trop populaire" et tacle la cérémonie (VIDEO)

Est-ce de la mauvaise foi ou de l'ironie? M Pokora sera l'un des grands absents des Victoires de la Musique 2017, cérémonie retransmise en direct sur France 2 le 10 février prochain. Il devrait en avoir l'habitude puisqu'il n'y était pas non plus les années précédentes. Mais visiblement, ça commence à vraiment l'agacer. Mercredi 11, il était l'invité de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste sur C8, et lorsque l'animateur lui a demandé pourquoi il n'y était pas, "MP" a répondu du tac au tac: "Non je vends trop d'album. Quand tu es trop populaire, tu peux pas...".

En terme de ventes d'albums, le chanteur originaire d'Alsace mériterait bien de figurer dans la catégorie "Artiste masculin" de l'année puisqu'il a dépassé les 400.000 exemplaires vendus pour son album My Way -où il reprend des titres de Claude François. Mais il n'y est pas, comme en 2016, et comme en 2015, où il avait déjà réagi avec plus ou moins de virulence. Sur Europe 1, il avait déclaré: "Les succès populaires ne sont pas récompensés aux Victoires. Je pense que même si on m'invitait, je n'irais pas. Ce n'est pas mon truc". Cette année-là, Kendji Girac n'était pas non plus nommé, alors que sa carrière était en plein boom.

Mais la popularité n'entre pas dans les critères de sélection des Victoires de la Musique puisque, cette année, Renaud, Vianney, Amir ou encore Jul sont nommés (dans différentes catégories). C'est juste que cette année, M Pokora n'a pas pu avoir son habituelle statuette des NRJ Music Awards (il détient le record avec 12 prix) puisque son album est sorti en fin d'année et que la cérémonie récompense les artistes qui ont cartonné sur tout 2016. Une explication à sa frustration?

(Voir ci-dessous la réaction e M Pokora dans +Touche Pas à Mon Poste+)