Ed Sheeran en tournée européenne et au Stade de France le 6 juillet 2018, les détails sur la billetterie

Les fans d'Ed Sheeran sont en émoi, le chanteur britannique a annoncé ce mardi 28 qu'il se lançait dans une tournée des stades en Europe, et qu'il posera notamment ses valises et sa guitare en France.

C'est par une photo publiée sur son compte Instagram à ses plus de 13 millions d'abonnés que le chanteur a dévoilé ses dates provoquant immédiatement une avalanche de réactions. En une heure, l'annonce a ainsi été "likée" quelque 155.000 fois et commentée près de 14.000 fois.

Il faudra cependant aux fans attendre un peu pour voir se concrétiser l'évènement. La tournée ne débutant qu'au mois de mai 2018. Et à moins de traverser la Manche, il faudra encore plus de patience aux Français.

Bien qu'Anglais, Ed Sheeran a en effet décidé de faire honneur à ses racines en débutant cette tournée de 25 dates par sept concerts en Irlande et Irlande du Nord, à Cork, Belfast, Galway et Dublin en mai. Viendront ensuite les dates en Grande-Bretagne. Ce n'est qu'après qu'il s'envolera pour la Belgique, les Pays-Bas et enfin la France avec un concert unique au Stade de France le 6 juillet.

Un projet ambitieux même pour lui, ceux pouvant se vanter de remplir le stade de Saint-Denis se comptant sur les doigts d'une main ou presque. Il entend ainsi rivaliser avec des artistes comme Les Rolling Stones, U2, Mylène Farmer ou Johnny Hallyday.

La billetterie pour l'ensemble de la tournée ouvrira le 8 juillet prochain, près d'un an donc avant le premier concert. Elles seront disponibles sur edsheeran.com, livenation.fr et stadefrance.com pour la date parisienne.