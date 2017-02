Brit Awards: David Bowie récompensé à titre posthume (VIDEO)

L'émotion était au rendez-vous mercredi 22 au soir, à Londres, pour la 37e cérémonie des Brit Awards, cérémonie britannique qui récompense les artistes qui ont cartonné en 2016. Et si l'ambiance était particulière, c'est parce-que le grand gagnant de cette soirée n'est autre que David Bowie, mort d'un cancer le 10 janvier 2016 à l'âge de 69 ans… deux jours après avoir sorti son nouvel album Blackstar.

Comme en 1984 et 2014, David Bowie a donc obtenu le trophée de meilleur artiste de l'année à titre posthume. C'est un visage bien connu du petit écran, et désormais des scènes de théâtre, qui est allé récupérer la récompense sur scène: Michael C. Hall (Dexter), actuellement à l'affiche de la comédie musicale Lazarus, composée par David Bowie.

Emotion encore lors de la remise du deuxième trophée qui a sacré Blackstar meilleur album de l'année (il y avait déjà plus de 200.000 exemplaires vendus en une semaine l'an passé), puisque c'est son fils, Duncan Jones, qui a reçu la récompense, sous les applaudissements nourris du public. Il a rendu hommage à son père par ces quelques mots: "Il a toujours soutenu les gens un peu bizarres, un peu différents. Ce trophée est pour tous les dingos et les gens qui font les fous".

Côté féminin, c'est Emili Sande qui a dominé la catégorie de meilleure artiste britannique de l'année. Tandis que The 1975 a remporté le trophée de meilleur groupe britannique devant Radiohead, dont les membres sont repartis les mains vides.

(Voir ci-dessous le clip de Blackstar)