Enfoirés 2017: surchargé, Pierre Palmade ne participera pas à la tournée

Cette année, la troupe des Enfoirés ne sera pas au complet. Après le départ de Jean-Jacques Goldman et l'absence de Mimie Mathy, Pierre Palmade a lui aussi expliqué qu'il ne participera pas à la tournée 2017, prévue du 18 au 23 janvier à Toulouse. C'est via son compte Facebook que l'humoriste a annoncé la nouvelle à ses fans. "C'est avec grand regret que je ne serai pas aux Enfoirés cette année à Toulouse! Ils vont être privés d'un grand chanteur et d'un grand danseur mais je compte sur Michèle Laroque pour faire oublier tout ça! Elle, elle y sera! Je suis bien sûr de tout cœur avec eux et la cause!", a-t-il écrit.

Et ce n'est pas le premier projet qu'il laisse de côté. Il y a quelques jours, le comédien a également annoncé qu'il abandonnait "La troupe à Palmade", un petit club-théâtre qu'il avait lancé en 2005 et qui permettait à des jeunes d'écrire et de présenter des spectacles devant un public. "Les très nombreux projets professionnels que j'entreprends m'obligent à arrêter mon aventure La Troupe à Palmade. N'ayant que peu de temps à consacrer à cette entité, je préfère la dissoudre et en garder un souvenir merveilleux", a-t-il ainsi expliqué dans un communiqué.

Considéré comme l'un des piliers de la troupe des Enfoirés, Pierre Palmade ne sera pas le seul absent cette année. Mimie Mathy, l'actrice de Joséphine, Ange Gardien, manquera elle aussi à l'appel, et ce pour des raisons de santé. Selon Thierry Moreau, qui s'est exprimé dans Touche pas à mon poste, "elle se fait opérer pour un petit problème de santé, une hernie discale". Quant à la chanteuse Alizée, elle a également annulé sa présence à l'évènement. En cause: la tournée de Danse avec les stars à laquelle elle participe.

Malgré tout, les Enfoirés peuvent compter cette année sur deux nouvelles recrues: Amir et Kendji Girac qui ont accepté de prêter leur voix pour la bonne cause. Ces derniers ont d'ailleurs participé à l'enregistrement du nouveau titre phare de la troupe des Restos du cœur. Et cette fois-ci, ce sont Grégoire et MC Solaar qui ont eu l'honneur et la lourde tâche de composer le single. Baptisé Juste une p'tite chanson, le morceau rassemble une trentaine d'artistes dont les fidèles de la troupe à Coluche. Et à la grande surprise de tous, l'astronaute Thomas Pesquet fait partie de l'aventure. Il a enregistré quelques mots depuis la Station spatiale internationale.