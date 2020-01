Et JuL, le rappeur prolixe, détrôna MC Solaar

JuL deviendra en février le plus gros vendeur de disques de l’histoire du rap français. Une sacrée trajectoire pour le jeune chanteur auteur compositeur marseillais autodidacte qui compte autant de fans que de détracteurs, moquant son vocabulaire approximatif. Dont le surdoué du rapp se contre fiche, en en faisant presque au contraire, une marque de fabrique.

La nouvelle n’est pas encore officielle puisque le Syndicat national des éditions phonographiques ne publiera ses chiffres qu’en février. Mais le label de JuL l’a d’ores et déjà annoncé: en franchissant en 2019 le cap des 3,5 millions de disques vendus, l’artiste devient à 30 ans le roi du rap français.

MC Solaar fait les frais de ce succès et descend de son trône. Il avait lui-même franchi la barre des trois millions en 2017, avec l’album «Géopoétique». Après plus de 26 ans de carrière… Contre six seulement pour JuL.

Deux albums par an

Paradoxe, si JuL devient le plus gros vendeur de disques, il n’est pas forcément le meilleur de sa catégorie. Des artistes comme PNL, Nekfeu ou Maître Gims rencontrent en effet davantage de succès, avec des albums certifiés double platine (200 000 exemplaires) et même diamant (500 000 exemplaires).

Le Marseillais revêt la couronne parce que c’est un rappeur prolixe qui a sorti douze albums depuis 2014, soit deux par an en moyenne, sans compter les mixtapes proposés sur internet. Pour la seule année 2019, le rap français lui doit 88 morceaux, rien de moins.

La Snep s’adapte aux nouveaux usages, additionnant désormais les téléchargements et les écoutes par abonnements payants aux ventes physiques. Cela n’en rend les calculs que plus complexes. Mais le mois prochain, ses chiffres devraient officialiser la nouvelle.