Coachella: Beyoncé annule sa participation à cause de sa grossesse, colère des fans

Presque nue et son joli ventre rond de femme enceinte en avant, Beyoncé avait impressionné ses fans lors de la cérémonie des Grammy Awards. Cette fois-ci, Queen B a provoqué l'effet totalement inverse. La chanteuse a annulé sa participation au célèbre festival de musique de Coachella, sur les conseils de ses médecins qui lui préconisent du repos pour le bon déroulement de sa grossesse (elle attend des jumeaux).

La page Facebook officielle du festival a annoncé la triste nouvelle jeudi 24. Assurant que Beyoncé sera bien présente à l'édition 2018… ce qui n'a pas du tout suffi à calmer la colère des fans. Si certains se sont montrés compréhensifs, souhaitant à la chanteuse de 35 ans une belle fin de grossesse, d'autres n'ont pas hésité à pousser un coup de gueule, demandant remboursement des billets. Et pour cause…

Le prix des pass, que certains ont pris uniquement pour venir admirer la reine de la pop, est exorbitant. Le festival dure quatre jours et les premiers tickets se sont arrachés à partir de 399 dollars (soit environ 375 euros). Surtout que les fans s'étaient jetés dessus, car c'était la première fois de sa carrière que Beyoncé venait se produire en solo sur cette scène.

"Si quelqu'un souhaite aller à Coachella, je vends mon pass". "Beyoncé ne vient pas à Coachella?! Comment je me fais rembourser?!". "J'achète des passes exprès pour Beyoncé et on annonce qu'elle ne viendra pas…" "Je suis surpris par l'incrédulité de certains qui pensaient que Beyoncé viendrait vraiment à Coachella. J'ai toujours su qu'elle n'avait aucun talent… Maintenant le monde entier le sait". Les commentaires négatifs étaient nombreux (ceci n'étant qu'une sélection).

Les organisateurs du festival ont tenté de faire bonne figure, eux qui avaient déjà vu les prix chuter de 12% après l'annonce de la grossesse de la chanteuse, dont ils n'étaient pas du tout au courant lors de la programmation. Queen B devra vraiment mettre le paquet en 2018 pour faire oublier cet épisode.