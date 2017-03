Festival Coachella: Lady Gaga fera le show à la place de Beyoncé

Elle assurera le show. Après plusieurs jours de suspense, c'est finalement Lady Gaga qui a été choisie pour remplacer Beyoncé au festival Coachella à Indio (Etats-Unis), suite à son retrait de la programmation. C'est la chanteuse elle-même qui l'a annoncé sur son compte Instagram en publiant la nouvelle affiche de l'évènement. Pour le plus grand plaisir de ses fans, l'artiste sera donc présente sur scène les samedis 15 et 22 avril et devrait, comme à son habitude, enflammer le public grâce à des prestations toujours aussi déjantées.

Récemment, la chanteuse avait fait une performance très remarquée lors de la mi-temps du Super Bowl 2017, le 5 février dernier. Présente sur tous les fronts, la chanteuse donnera également, le 1er août prochain, le coup d'envoi de sa tournée "Joanne World Tour" qui s'étalera jusqu'au 18 décembre à Los Angeles. Et que les fans français se rassurent: elle fera un petit tour à Paris où elle donnera des concerts les 6 et 7 octobre à l'AccorHotels Arena.

Pour rappel, celle que l'on appelle "Queen B" a annulé il y a quelques jours sa participation à l'évènement sur les conseils de ses médecins. Enceinte de jumeaux, la chanteuse, qui faisait partie des têtes d'affiche, aurait, selon les spécialistes, besoin de repos pour le bon déroulement de sa grossesse. Mais rapidement, les fans sont montés au créneau sur les réseaux sociaux. Certains n'ont pas hésité à pousser un coup de gueule, demandant le remboursement des billets.

Car participer au festival n'est pas donné à tout le monde: les premiers tickets se sont arrachés à partir de 399 dollars (soit environ 375 euros) et certains ont acheté des places uniquement pour voir la reine de la pop. C'était la première fois de sa carrière qu'elle devait s'y produire en solo.