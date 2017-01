Festival Lollapalooza à Paris: les Red Hot Chili Peppers parmi les têtes d'affiche (VIDEO)

Les amateurs de musique doivent trépigner d'impatience. A quelques mois de la saison estivale, la programmation du festival Lollapalooza, prévu les 22 et 23 juillet à l’hippodrome de Longchamp (Paris), vient d'être dévoilée par les organisateurs. Parmi les artistes, les spectateurs retrouveront notamment les Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Imagine Dragons, Lana Del Rey, DJ Snake, IAM, The Hives, La Femme ou encore Milky Chance. Au total, quatre scènes accueilleront les chanteurs, groupes et DJ's, au nombre de 25 chaque soir.

Créé en 1991, ce rendez-vous musical, qui aura lieu en France sous la houlette du producteur de spectacles Live Nation, a d'abord été implanté à Chicago avant d'être exporté au Chili, au Brésil, en Argentine et en Allemagne. Considéré comme le plus gros festival du monde et réparti sur deux jours, le Lollapalooza a donc la capacité d'accueillir le plus grand nombre de spectateurs possible.

"Nous voulons profiter de l'opportunité offerte par le calendrier des festivals, vierge de tout événement à cette date, alors que de nombreux touristes sont présents à Paris et en France à cette période", avait déclaré en octobre dernier Angelo Gopee, le directeur général de Live Nation France précisant qu'il "réunit 120.000 spectateurs par jour à Chicago chaque été".

Outre les concerts, le festival, qui aura lieu juste avant les Solidays (du 23 au 25 juin), proposera plusieurs espaces thématiques, notamment dédiés aux enfants, à l’art culinaire et à l’environnement. Pour celles et ceux qui seraient donc intéressés, les billets seront en vente dès jeudi 19 à partir de 10 heures. Le prix des places varie de 79 euros pour un "pass" un jour à 149 euros pour un "pass" deux jours, avec des tarifs de 25 euros par jour pour les enfants de 11 à 14 ans (gratuit pour les moins de 10 ans).

