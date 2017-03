Festival Rock en Seine 2017: les premiers noms dévoilés, Franz Ferdinand, The XX et PJ Harvey au menu (VIDEO)

Les amateurs de musique doivent trépigner d'impatience. A quelques mois de la période estivale, le festival Rock en Seine, dont la 15e édition se déroulera à Saint-Cloud les 25, 26 et 27 août, a souhaité mettre fin au suspense en dévoilant ce mardi 7 les 16 premiers noms de la programmation. Les festivaliers retrouveront donc en tête d'affiche le trio XX qui montera sur scène pour présenter son dernier album I See You. Au programme également: PJ Harvey, Flume mais aussi Franz Ferdinand qui signe cette année son grand retour avec un nouvel album.

Les spectateurs auront également l'occasion de profiter de l'énergie du duo The Kiss, de l'Américain Ty Segall, du Canadien Mac DeMarco mais aussi des Texans At The Drive in. En parallèle, Frank Carter & The Rattlesnakes, Jain, Cypress Hill, Rone, Mø, Peter Peter, The Pretty Reckless et Rone feront également l'honneur d'être présents sur scène.

Pour celles et ceux qui seraient donc intéressés, le forfait trois jours est actuellement en vente sur leur site Internet au prix de 119 euros. A savoir que le camping n'est pas compris dans le prix. Pour la journée, les billets coûtent 50 euros.

Présenté comme l’un des plus grands rendez-vous rock de l’été en France, le festival a enregistré en 2016 une légère baisse de fréquentation dans un contexte tendu suite aux attentats de Paris et Nice. Au total, quelque 110.000 spectateurs avaient répondu présent selon les organisateurs. En revanche, les deux années précédentes, le festival avait affiché complet avec 120.000 spectateurs en trois jours.

(Voir ci-dessous l'édition 2016 du festival Rock en Seine):