Fête de la musique 2017 à Paris: le programme dans chaque arrondissement

Le 21 juin marque le début de l'été. Mais cette date est également connue de tous pour être celle de la Fête de la musique. A cette occasion et comme chaque année, de nombreux évènements sont organisés à Paris. Et afin de vous aider dans votre choix, FranceSoir vous a listé les meilleurs plans de la capitale pour profiter comme il se doit et gratuitement de la 36e édition de la Fête de la musique. A vous de choisir.

>Ier arrondissement

Douzième édition pour le "Festival 36h Saint Eustache". Folk- rock- électro, musique sacrée: pendant 36 heures, riffs et samples côtoient chœurs et orgue dans l'église de Mozart, Lully, Rameau, Pierre Henry, Camille, Patti Smith, Keith Haring, etc. Rendez-vous à partir de ce mardi à 15h.

>IIe arrondissement

La mairie du IIe ouvre sa cour pour la Fête de la musique 2017 le mercredi 21 juin dès 18h30. Les spectateurs entendront chanter dans un premier temps les enfants de la chorale La Note chantée, créée à l’initiative de l’Association du Centre Scolaire Sportif de l’École Beauregard. Puis, un bal prendra place avec le groupe Band FM’R qui interprétera l’œuvre d’artistes aussi éclectiques qu’Amy Winehouse, Charles Aznavour, Aretha Franklin, Georges Brassens, Britney Spears ou encore Bob Marley.

>IIIe arrondissement

Concert gratuit du choeur gay de variété parisien, Podium Paris. Un spectacle attend les spectateurs à partir de 18H , rue Spuller, devant la Mairie du IIIeme arrondissement de la capitale.

>IVe arrondissement

La chorale World of Gospel donne un concert le 21 juin à 20h au cercle pavé de la rue des Barres dans le IVe arrondissement de Paris. Chanteurs de toutes générations, toutes origines et toutes confessions réunis par l'envie, le plaisir, la joie de chanter et de partager avec le public.

>Ve arrondissement

Le 21 juin, il est également possible de célébrer l'Irlande dans la cours du Centre culturel irlandais de 18h à 22h. Au programme: trois groupes et artistes qui traduisent toute la richesse et la diversité de la jeune scène musicale irlandaise.

>VIe arrondissement

Pour la Fête de la musique, le café Khayyam organise des concerts de musique jam orientale dès 19h.

>VIIe arrondissement

L’Esplanade des Invalides accueille, pour une sixième année consécutive, un éventail de la scène actuelle canadienne dans le cadre de Nuit Boréale, un des événements les plus courus de la Fête de la musique à Paris. Six artistes et formations sont de ce rendez-vous festif: La Bronze, Mehdi Cayenne, la DJ Ryan Playground, Sam Roberts Band, USS (Ubiquitous Synergy Seeker) et Yann Perreau.

>VIIIe arrondissement

Le 53 Champs-Élysées se transformera en piste de danse géante pour la Fête de la Musique pour vivre un voyage à travers un siècle d’Histoire musicale. Du Swing des années folles aux années twist, des grands tubes disco des seventies aux beats électro actuels… quatre grands courants musicaux s’enchaîneront.

>IXe arrondissement

A la brasserie Les Volcans, au 105 rue du Faubourg Poissonnière, un concert de Doriane Woo est prévu. Jamming avec ses amis musicians internationaux, d'Angleterre, de France, d'Espagne, de Chine et du Canada. Il y aura des chansons en anglais, espagnol, portugais, chinois, japonais et français, avec guitare folk, Ukulélé, Cavaquinho, harmonica, piano et hautbois.

>Xe arrondissement

Pour célébrer la Fête de la musique de la plus belle des manières, comme chaque année depuis sept ans, le collectif E-KLOZIN’ donne rendez-vous aux Franciliens au bord du Canal St-Martin. Au programme plusieurs DJs tels que Alan Aaron, Yuki, Alex Nsta, Shaphir Shagra, Yeuz, Groov' Shakra et South Funk.

>XIe arrondissement

Dans le XIe arrondissement, il est possible de découvrir le Gwoka, la musique traditionnelle de la Guadeloupe, inscrit au patrimoine immatériel à l'Unesco en novembre 2014. Rendez-vous du mercredi 21 à 18h30 au jeudi 22 juin à 00h30.

>XIIe arrondissement

Face à la terrasse de l'Irish Pub Paris Nation aura lieu une soirée concert avec le groupe Funk Scene Investigation (reprises funk/soul/rock).

>XIII arrondissement

Cette année, pour sa quatrième fête de la musique dans le XIIIeme arrondissement, Da Ruffneck Sound invite sur la place Pinel le tout nouveau label et collectif Green Arrow. Sélection éclectique pour jeunes et moins jeunes. De 17h30 à 00h30.

>XIVe arrondissement

Au 54 rue Vercingétorix, de 18h a 00h30, la musique électronique sera à l'honneur avec tout le collectif Material et ses invités. Plusieurs DJ set et deux lives sont prévus au programme.

>XVe arrondissement

A l'occasion de la Fête de la musique, de 18h30 à 01h00, les spectateurs pourront écouter du funk, rock, salsa, jazz à la mairie du XVe arrondissement.

>XVIe arrondissement

Devant le succès remporté par le concert de l'année dernière, la librairie Lamartine récidive et propose mercredi 21 juin à 19h30 au 116 rue de la Pompe, un concert avec en première partie Sofia Falkovitch (Mezzosoprano) et en seconde partie le Duo Svadistana (violon et Alto).

>XVIIe arrondissement

La place Richard Baret sera investie ce 21 juin pour fêter la musique. Pour l'occasion, plusieurs artistes joueront une sélection de morceaux allant de la melodic techno à la new wave en passant par l'indie dance. Rendez-vous dès 19h face à la mairie du XVIIe.

>XVIIIe arrondissement

Du mercredi 21 à 18h00 au jeudi 22 Juin 2017 à 00h30, au fond d'une impasse, la plus grosse soirée du nord de Paris: le bal électro de Montmartre. Rendez-vous au 17 avenue Rachel.

>IXX arrondissement

L'association Vagabond Vibes organisera la fête de la musique dans le square de la place de BItche. Au programme de 18h à 20h: une première partie de la soirée sera consacrée à la valorisation des jeunes. Et à partir de 20h, une programmation variée alliant les styles pop-rock/ reggae/ musique du monde/ rap.

>XXe arrondissement

Du mercredi 21 à 19h30 au jeudi 22 juin à 00h30, trois groupes festifs vont éprouver l’acoustique du kiosque à musique du square Édouard Vaillant fraîchement rénové. (rue de la Chine - métro Gambetta).