Techno Parade 2017: parcours, heures, programmation… tout ce qu'il faut savoir

Avant même de commencer, la 19e édition de la Techno Parade s'annonce record. L'événement consacrant les différents types de musiques électroniques revient samedi 23 septembre à Paris. Et contrairement à l'an dernier, où la Préfecture de police avait réduit le parcours à trois kilomètres pour des raisons de sécurité, cette année le défilé sera long. Le plus long de l'histoire de cette manifestation festive à visée revendicative.

>De François-Mitterrand à Nation: le parcours du plus long défilé de l'histoire

Les participants défileront en effet sur un parcours de six kilomètres qui longera la Seine. Le top départ sera donné à 12h quai François-Mitterrand. Les fêtards passeront ensuite par les quais de Mégisserie, de Gesvres, de Célestins, le boulevard Morland, le quai de la Râpée puis le boulevard Diderot avant de bifurquer sur place de la Nation. La dispersion est prévue là-bas à 19h.

>La Colombie à l'honneur

Le défilé ne se fera évidemment pas dans le vide. Une dizaine de chars vont participer à la fête avec en tête de gondole le char du Bogota Club. Pourquoi Bogota? Parce que pour cette 19e édition, la Colombie est à l'honneur dans le cadre de l'année France-Colombie.

Julio Victoria, Sonico, Dani Boom, Sebass et Brain, artistes de la scène électronique colombien, mèneront donc ce char jusqu'à la place de la Nation.

Cliquez ici pour découvrir la composition des autres chars.

>En route pour la 4e édition du festival Dream Nation

Pour clôturer la Techno Parade 2017, pour la quatrième année consécutive le festival Dream Nation prendra possession des Docks de Paris. Des artistes français et internationaux des scènes techno, trance, bass music et hard beat se partageront la scène à partir de ce vendredi 22 au soir à dimanche 24.

Mais samedi sera la plus grosse soirée de ces trois jours de fête. Quatre scènes et plus de 35 artistes au programme comme Derrick May, Miss K8, Berg, GMS, Darktek, Kill The Noise ou encore Lenny Dee (programme complet ici).

>Une fête, des chars et surtout des revendications

L'objectif sera de se vider la tête et de faire la fête mais aussi de militer. Comme l'indique le communiqué de presse de l'événement, la Techno Parade "revendique le droit à la liberté d'expression et à la fête". Mais entend se battre pour "une meilleure répartition des droits d'auteurs pour les artistes électroniques" et espère bien "en finir avec les interdictions injustifiées d'événements électroniques".