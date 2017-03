Florent Pagny: deux hommes interpellés après le vol de sa Porsche

Les autorités ont peut-être trouvé les coupables. Plus de deux mois après le vol de la Porsche de Florent Pagny, deux hommes ont été interpellés, selon les informations du Parisien. Agés de 23 et 26 ans et connus pour des délits routiers, les deux individus ont été arrêtés mardi 28 à Dreux (Eure-et-Loir) par les gendarmes de la section de recherches de Versailles.

D'après les premiers éléments divulgués, les policiers sont parvenus à remonter jusqu'à eux grâce aux traces ADN et aux empreintes digitales que l'un d'eux aurait laissées dans la voiture du chanteur. Une fois le premier suspect identifié, ils ont alors réussi à retrouver la trace du deuxième homme grâce à des recherches téléphoniques. Les deux devaient comparaître ce jeudi après-midi devant un juge du tribunal de Versailles. Pour le moment, le chanteur n'a pas réagi. Quant aux suspects, ils nient être les auteurs du braquage.

Pour rappel, le coach de l'émission The Voice s'était fait voler sa Porsche 911 turbo le 15 janvier dernier alors qu’il circulait de nuit dans la commune de Montfort-L'amaury (Yvelines). Le chanteur s'était fait arrêter au volant de son bolide par deux hommes circulant dans une voiture équipée d'un gyrophare bleu. Ces derniers s'étaient fait passer pour de faux policiers. Ils étaient alors descendus de leur véhicule, menaçant Florent Pagny avec une arme de poing.

Finalement, les malfrats avaient rapidement abandonné la voiture, retrouvée quelques jours plus tard à Mézières-en-Drouais (Eure-et-Loir) "en bon état, sur la voie publique, dans un endroit retiré".