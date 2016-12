George Michael: le mystère reste entier sur les causes de sa mort, malgré l'autopsie

Le flou autour de son décès rappellerait presque celui ayant entouré la disparition de Prince, lui aussi retrouvé mort à son domicile fin avril: six jours après la mort de la pop-star britannique George Michael le 25 décembre, il est toujours impossible de connaître les causes de sa brusque disparition.

Les premiers résultats de l’autopsie n’ont pas permis d’apporter de réponse claire sur les raisons pour lesquelles le chanteur de 53 ans a perdu la vie. "La mort de M.Michael est toujours considérée comme inexpliquée" affirme la police dans un communiqué, ajoutant cependant "mais pas suspecte". De nouveaux examens vont être effectué à partir de la dépouille de l’interprète de Freedom ou de Careless Whisper. Mais les conclusions ne seront pas connues "avant plusieurs semaines" selon les autorités britanniques.

George Michael a été retrouvé mort dans son lit par son compagnon Fadi Fawaz qui expliquait au quotidien britannique Daily Telegraph: "J'étais venu chez lui pour le réveiller et il s'en était allé, reposant en paix sur son lit". Si la crise cardiaque a dans un premiers temps été évoquée, cette piste n’est pour l’instant pas confirmée.

Le chanteur était connu pour son addiction à l’alcool et aux stupéfiants. Il avait passé quatre semaines en détention en 2010 après avoir embouti avec sa Range Rover un magasin du nord de Londres, alors qu’il était sous l'emprise du cannabis et des médicaments. Un an plus tard, en 2011, une pneumonie grave avait également failli lui coûter la vie.

La date des funérailles de George Michael n’a pour ‘instant pas été communiquée.