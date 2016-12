Il avait découvert et lancé les Beatles: leur premier manager Allan Williams est mort

Il n’était pas forcément celui qui les avait propulsé au sommet. Mais il restera dans l’histoire de la musique comme celui qui les a découvert. Allan Williams, le premier manager des Beatles, est mort dans la nuit de vendredi 30 à samedi 31. Il avait 86 ans. Ce sont les propriétaires du club Jacaranda de Liverpool, qu’il avait fondé, qui ont rendu public la triste nouvelle.

No Allan Williams, no Hamburg. No Hamburg, no Beatles. The Beatles’ first manager died today age 86. Photo from 2004 pic.twitter.com/nnRHEdjzBb — Mark Lewisohn (@marklewisohn) 30 décembre 2016

Car avant que Brian Epstein, leur mythique manager –mort en 1967 à seulement 32 ans– accompagne la carrière prodigieuse des "Fab Four", ce sera ce discret professionnel de la musique qui "dénichera" le groupe et les fera jouer leurs premiers concerts à Liverpool, dans des clubs bien éloignés des stades qu’ils rempliront ensuite. Les Beatles n’était d’ailleurs pas tout à fait à l’époque à l’image de ce qu’ils seront ensuite. Le groupe –qui a un style moins "sage" que ce qu'ils adopteront en 1962– comprend en effet à l’époque deux autres membres: Stuart Sutcliffe, à la basse, proche ami de John Lennon (et qui inspirera plus tard la célèbre coupe de cheveux des quatre membres) qui décèdera en 1962 à l’âge de 21 ans seulement. A la batterie, ce n’est pas Ringo Starr mais Pete Best qui officie. Il sera écarté et remplacé par Ringo.

Allan Williams restera aussi le maître d'oeuvre d’un moment fondateur de la vie du groupe débutant: l’organisation des concerts à Hambourg, premier engagement sérieux du groupe, qui permettra aux Beatles de jouer pas moins de… 280 fois (souvent plusieurs fois par jour) devant le public, dans des conditions souvent médiocres. Une période difficile mais qui contribuera à accroitre la notoriété des garçons de Liverpool.

Les Beatles et Allan Williams se sépareront finalement en 1961.