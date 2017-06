"Imagine" sacrée chanson du siècle et Yoko Ono (enfin) reconnue coauteure (photo)

C'est un événement pour tous les passionnés de musique et les fans de John Lennon: la chanson Imagine a été sacrée Chanson du siècle par la National Music Publishers Association. Cette organisation s'occupe de réguler les droits de propriété dans l'industrie de la musique américaine, elle organisait mercredi 14 une réunion qui a fait grand bruit. David Israelite, son président, en a aussi profité pour réparer une erreur, commise il y a 46 ans par John Lennon, à la sortie du titre, aujourd'hui connu dans le monde entier.

"Imagine aurait dû être présentée comme une chanson de Lennon/Ono. Parce que tout cela -les paroles et le concept- vient de Yoko. Ces jours-là j'étais un peu plus égoïste, un peu plus macho et j'ai omis de mentionner sa contribution", avait confié le membre du groupe de Liverpool lors d'un interview en 1980. Lors de la cérémonie, un extrait de cet entretien a été diffusé puis, David Israelite a pris la parole, devant celle qui a souvent été accusée d'être la cause de la séparation du groupe mythique.

"Alors que les choses auraient pu être différentes en 1971, je suis heureux aujourd'hui de dire que les choses ont changé. C'est donc mon honneur ce soir de corriger l'enregistrement quelque 46 ans plus tard, de reconnaître Yoko Ono comme coauteure de la Chanson du siècle Imagine et de présenter Yoko Ono avec le crédit qu'elle mérite", a déclaré le président de l'association.

Une très grande nouvelle pour la veuve du chanteur disparu, qui a expliqué que c'était "le meilleur moment de (sa) vie". L'unique fils qu'elle a eu avec John Lennon, Sean, a publié une photo sur Instagram pour immortaliser ce grand moment.

Il a accompagné cette publication d'un long texte: "Je n'ai jamais été plus fier de ma vie: la National Music Publishers Association vient de décerner le prix de la chanson du siècle à Imagine, mais attendez! Surprise! Ils ont lancé une interview de mon père qui disait (approximativement): +Imagine aurait dû être créditée comme une chanson Lennon/Ono, si ça avait été quelqu'un d'autre que ma femme, je l'aurais crédité+. Ma mère a fondu en larme, puis Patti et Jesse Smith aussi. Imaginez! La patience est une vertu! (PS: ils ont officiellement déclaré Imagine Chanson coécrite par Lennon et Ono et ont décerné un second prix à ma mère!)".

En 1964, Yoko Ono avait sorti un livre, Grapefruit, dans lequel elle écrivait: "Imaginez votre corps se répandre rapidement partout dans le monde comme un mince tissu. Imaginez couper une partie du tissu", des paroles qui inspireront John Lennon.