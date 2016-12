Jennifer Lopez et Drake en couple: l'information (pratiquement) confirmée, situation intolérable pour Rihanna (PHOTO)

Le rapprochement était de plus en pus visible et ne faisait plus guère de doute pour certains fans. Restait à avoir la confirmation pour dissiper les derniers doutes. C’est sans doute ce qui a été fait ce mercredi 28 au matin. Une photo publiée sur les réseaux sociaux laisse ouvertement entendre que le rappeur canadien Drake et l’artiste américaine Jennifer Lopez sont en couple. Le cliché, tout en restant bien sage, montre les deux artistes serrés tendrement l’un contre l’autre. Signe qui ne trompe pas: les deux tourtereaux ont publié la même photo, en même temps sur leurs comptes respectifs, pour bien montrer qu’il agissait de concert.

Drake x Jennifer Lopez pic.twitter.com/9WRg3lWhjM Hot Freestyle (@HotFreestyle) 28 décembre 2016

Bien que la photo en question ne soit accompagnée d’aucune mention écrite annonçant la formation d’un couple, la démarche semble sans ambiguïté, d’autant que la rumeur enflait, Drake et Jennifer Lopez ayant été aperçus en train de dîner ensemble dans un restaurant privatisé à Los Angeles il y a une semaine. Tout cela –même sans confirmation "officielle"– ne semble laisser aucun doute.

Et à propos de doutes, il est certain que Rihanna n’en a aucun. La volcanique chanteuse originaire de La Barbade était en effet "l’ex" de Drake, leur séparation ayant été annoncée au début de l’automne, après une histoire marquée par une relative discrétion vis-à-vis des médias. Et le bourreau des cœurs de Toronto n’a pas attendu bien longtemps pour se rapprocher de celle qui est pourtant l’une des proches de la femme qu’il a délaissé (après lui avoir multiplié les preuves d'amour, au passage).

Rihanna a donc décidé ni plus, ni moins, que de se désabonner du compte Instagram de Jennifer Lopez. Derrière ce geste en apparence anodin, c’est donc bien une confirmation de la relation Drake/Jennifer Lopez qui se dessine un peu plus. Et qui ne part donc visiblement pas avec la bénédiction de Rihanna. Et l’affaire promet de ne pas en rester là et bientôt livrer quelques déclarations sans doute électriques sur l’amitié et la trahison. Une source anonyme confiait en effet au site Hollywood Life "Rihanna sait que Drake l'aimera toujours mais elle est très jalouse. Elle ne supporte pas l'idée qu'il soit avec une autre femme. Elle flippe vraiment parce qu'elle considère Jen comme une amie et un mentor. L'idée qu'elles puissent avoir couché avec la même personne est très perturbant pour elle". Ça promet.