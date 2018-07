Johnny Hallyday bientôt au Panthéon?

Et si Johnny Hallyday entrait au Panthéon? C'est en tout cas le rêve de Pierre Regottaz, retraité de l'Education nationale et fan du rockeur.

Cet ancien professeur d'Histoire voudrait voir son idole entrer au Panthéon aux côtés de Simone Veil, Victor Hugo ou encore Pierre et Marie Curie.

Selon lui, cela permettrait aux milliers d'admirateurs français de la star de se recueillir sur sa tombe. Chose impossible à l'heure actuelle d'après lui, Johnny Hallyday étant enterré à Saint-Barth.

A voir aussi: Eddy Mitchell - Johnny Hallyday lui manque terriblement

"C’est beaucoup moins loin que Saint-Barth et plus accessible à des millions de Français qui ne pourront jamais aller à des milliers de kilomètres se recueillir sur la tombe de celui qui a accompagné leur vie en chansons, pendant plus de cinquante ans", a expliqué celui qui compte lancer une pétition pour arriver à ses fins et cité par le magazine Closer mercredi 18.

Pour Pierre Regottaz, l'interprète de Noir c'est noir a marqué l'Histoire de France, un des critères pour rentrer au Panthéon.

"Au regard de la foule immense présente aux obsèques de Johnny et des plus de 14 millions de téléspectateurs devant leurs écrans télé, cette pétition pourrait mobiliser de très nombreux fans et donner du sens à ma démarche", a assuré l'ancien professeur d'histoire.

Seul hic, une pétition ne suffira pas. La décision finale revient à Emmanuel Macron, qui a déjà accordé au rockeur des obsèques nationales. Enfin la famille du défunt doit aussi donner son accord pour que la dépouille soit transférée au Panthéon.

Pas sûr que Laeticia Hallyday et les deux plus vieux enfants du rockeur, qui s'affrontent dans une bataille juridique sans merci, arrivent à trouver un accord.