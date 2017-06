Johnny Hallyday toucherait 150.000 euros par concert des "Vieilles canailles": et si l'argent avait pris le dessus sur sa santé?

Sa participation a longtemps été incertaine. Et pour cause, Johnny Hallyday est âgé de 73 ans et se bat actuellement contre un cancer du poumon, dont les premiers soins ne se sont visiblement pas avérés aussi efficaces qu'espéré.

Il s'apprête pourtant à se lancer dans un marathon: la tournée des Vieilles canailles, aux côtés d'Eddy Mitchell et de Jacques Dutronc, pour pas moins de 17 dates en trois semaines (dernière date, le 5 juillet à Carcassonne). La première de ce tour de chant débute samedi 10 à Lille. La nouvelle de la participation de Johnny a rassuré les fans. Le chanteur se sentait-il suffisamment en forme pour participer à une tournée de grande ampleur, avec des exigences techniques fatigantes? Pourtant, le magazine Paris Match évoque un autre facteur qui aurait pesé dans la décision et qui fait fi de la question de la santé du rocker: l'engagement financier pris pour se produire sur scène.

L'hebdomadaire explique en effet que les enjeux financiers pour cette tournée sont énormes. Le salaire de Johnny pour une date? Pas moins de 150.000 euros assure Paris Match. Autrement dit, le chanteur va encaisser la bagatelle de 2,55 millions d'euros en moins d'un mois. Un cachet qui pourrait lui être très utile: l'artiste avait en effet été soumis à un redressement fiscal de 9 millions d'euros en 2011. Si le montant a été en partie revu à la baisse, Johnny a perdu un procès en février pour essayer de faire annuler le redressement. L'artiste n'a donc plus le choix: maladie ou pas maladie, il doit faire rentrer du cash.

Mais un proche l'assure, le choix de Johnny, apparu plutôt en forme lors des répétitions, n'a rien à voir avec des obligations financières: "Si sa vie était en danger, il ne serait pas là. Il n’a rien à prouver à personne. Et sa famille, à commencer par sa femme Laeticia, l’en empêcherait".

A la fin de la tournée, Johnny devrait finir de préparer son prochain disque, pour lequel il a déjà enregistré plusieurs chansons. Ce sera le 51e album studio du chanteur.