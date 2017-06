Joyce Jonathan s'affiche topless et sexy sur Instagram (photo)

C'est presque l'été. Il fait beau. Il fait chaud. C'est l'heure de sortir les maillots et de plonger dans l'eau. Joyce Jonathan a peut-être perdu le sien… Alors pour se rafraîchir, la chanteuse a trouvé une solution: faire tomber le haut.

La jeune femme de 27 ans, qui partage régulièrement son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux, a publié mardi 13 sur Instagram une photo d'elle topless. Avec en légende: "Explosion capilaire. Hormones en expression. C'est l'été". Le cliché a ravi ses 74.000 abonnés, qui n'ont pas été avares de compliments.

Explosion capillaire. Hormones en expression. C'est l'été Une publication partagée par Joyce Jonathan (@joycejonathan) le 13 Juin 2017 à 0h36 PDT

"Sublime", "sexy", "superbe", "trop belle", "tu es glamour", "sensuelle"… pratiquement tous les adjectifs et superlatifs possibles ont été écrits dans les commentaires.

Mais la photo -où on la voit avec la peau bien bronzée et ses seins dissimulés avec ses mains et une petite pochette- a aussi eu deux autres effets sur ses fans. Le premier a été de raviver la polémique sur son poids. Polémique née en fin d'année dernière, alors que la chanteuse s'était affichée particulièrement mince sur son compte Instagram. Ainsi, quand une fan a réclamé un conseil beauté, une autre a répondu: "Ne pas manger".

Le second effet a été de créer une rumeur. Dans sa légende, Joyce Jonathan a marqué "hormones en expression" et sur la photo, entre son sac et son tee-shirt, on peut distinguer un petit ventre rond. Vrai baby-bump ou simple cambrure prononcée? Les fans n'ont pas réussi à se mettre d'accord.