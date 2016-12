Joyce Jonathan: la polémique sur sa perte de poids relancée après un nouveau cliché Instagram

Joyce Jonathan a publié un nouveau cliché sur son compte Instagram mardi 27. La jolie brune s'y affiche dans un maillot de bain en crochet alors qu'elle se trouve en Chine pour le tournage d'une émission sur le Nouvel An. Une photographie qui dévoile un ventre plat, une taille extrêmement marquée et des veines et os saillants.

Kiffage international Une photo publiée par Joyce Jonathan (@joycejonathan) le 27 Déc. 2016 à 0h28 PST

Une maigreur qui inquiète à nouveau certains de ses fans qui la juge excessive. "Tu es devenue trop mince! Faut absolument que tu reprennes tes kilos!!!! Ca ne te va pas Joyce!!", "Un peu trop squelettique", "Une autre célébrité qui sombre dans l'anorexie", "Quelle maigreur vous qui étiez si belle", les commentaires pleuvent pour évoquer la perte de poids de la belle brune et certains de ses fans n'hésitent plus à parler d'anorexie.

D'autres continuent cependant à vanter la beauté de l'interprète des Filles d'aujourd'hui. Joyce Jonathan a tenu à répondre à l'un de ces commentaires positifs: "L''important c'est d'être bien dans sa tête! Je me sens épanouie et mieux comme ça, j'ai juste arrêté les montagnes russes et les excès de sucre. + du sport et du gainage il me faut avouer" avant d'ajouter "Et les veines c'est parce qu'il fait 38 degrés #douxJesus". Une réponse qui est loin d'avoir convaincu tous ses admirateurs. Certains lui rappelant même qu'elle est un modèle pour de nombreuses jeunes filles et qu'"il ne faut pas banaliser la minceur qui conduit souvent à la maigreur".

Début décembre, une première photo avait alarmé ses followers, le visage poupin de la chanteuse s'était visiblement émacié et la pose mettait en valeur la finesse de ses bras. Joyce Jonathan avait une premièer fois tenté de mettre fin aux critiques en déclarant: "Je suis super en forme, je mange et fais du sport! Tout roule". Dans une interview à RTL Girls en mars dernier, la chanteuse évoquait la relation parfois difficile qu'elle avait entretenu avec son poids avouant avoir "fait une fixette là-dessus". Elle indiquait cependant avoir dépassé le problème.