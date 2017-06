"2U": le clip sexy de Justin Bieber et David Guetta avec les anges Victoria's Secret dévoilé (diaporama+vidéo)

Le DJ français David Guetta et le chanteur canadien Justin Bieber ont dévoilé jeudi 8 le nouveau clip de leur dernière collaboration, intitulée 2U. Un titre qui s'annonce déjà comme l'un des tubes de cet été pour les deux artistes déjà bien habitués aux succès planétaires.

Dans la vidéo accompagnant la chanson, les fans ne verront à aucun moment le DJ ou le chanteur âgé de 23 ans. Ils ont en effet laissé leur place à six Anges de la marque de lingerie Victoria's Secret. Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Sara Sampaio, Romee Strijd, Stella Maxwell et Martha Hunt sont les stars de cette vidéo où elles dansent, se font prendre en photo et font du playback.

Toutes très sexy, Sara Sampaio a d'ailleurs été désignée comme étant l'un des plus beaux Anges de l'histoire de la marque par le magazine Maxim's. Les mannequins sont toujours en soutien-gorge. Le clip est donc une immense publicité pour la marque de lingerie, déjà très populaire. Victoria's Secret est d'ailleurs le producteur de cette vidéo, ce qui n'enlève rien au charme et à la sensualité des six jeunes femmes.

Justin Bieber et David Guetta avaient fait naître beaucoup de suspense autour de la sortie de cette nouvelle chanson. Le lundi 5, le canadien avait publié sur Twitter une liste énigmatique de noms féminins que les fans n'avaient pas tardé à déchiffrer, ils avaient alors découvert que ces noms appartenaient tous à des Anges.

Depuis mardi 6, les mannequins aussi jouent le jeu et certaines d'entre elles ont publié de courts extraits du clip sur Instagram. Les fans étaient donc plus qu'impatients de découvrir cette vidéo, qui est donc sortie "ce vendredi" aux Etats-Unis mais dans la nuit de jeudi à vendredi, heure française.

