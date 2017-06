Katy Perry tente de mettre fin à la guerre avec Taylor Swift

A travers interviews et chansons, les règlements de compte n'ont cessé de fuser ces dernières semaines entre Katy Perry et Taylor Swift. Alors que l'interprète d'I kissed a girl présentait son nouvel album vendredi chez Ariana Huffington dans son podcast Thrive Global Podcast, elle en a profité pour tendre un rameau d'olivier à Taylor Swift: "Je suis prête à faire la paix. Je lui pardonne et je suis désolée pour tout ce que j'ai bien pu faire jusqu'à présent. J'attends la même chose de sa part. Je l'aime et je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Je pense que c'est une parolière fantastique et qu'étant donné notre rôle de femmes fortes, si on pouvait mettre nos différents de côté pour s'unir, ça donnerait peut-être envie au reste du monde de faire pareil".

Même si une simple déclaration d'amitié n'effacera pas tous les coups bas que les chanteuses se sont infligés entre les deux chanteuses, Katy Perry espère enfin trouver un terrain d'entente avec Taylor Swift. "Peut-être que je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’elle fait et elle n’est pas forcément d’accord avec tout ce que je fais. Mais je veux vraiment qu’on se retrouve dans un esprit d’amour, de pardon, de compréhension et de compassion".

Taylor Swift n'a toujours pas répondu à ces mots de Katy Perry. L'interprète de Bad Blood va-t-elle saisir la main tendue par Katy Perry? Pas sûr, étant donné le conflit qui oppose les deux chanteuses sur Spotify. En effet, après le grand retour de Taylor Swift sur la plateforme de streaming le jour-même de la sortie du nouvel album Witness de Katy Perry, les tensions entre les deux artistes se sont ravivées.