La chanteuse Alma représentera la France à l'Eurovision (VIDEO)

La France sera représentée par la jeune chanteuse Alma pour le concours de l'Eurovision qui se déroulera le 13 mai prochain à Kiev en Ukraine. Elle a été choisie jeudi 9 "à l'issu d'une sélection très riche" par la chaîne France 2 et par le comité artistique de l'Eurovision. En effet, depuis l'année dernière, le public ne choisi plus son candidat.

La chanteuse et pianiste est âgée de 28 ans et va concourir avec son titre Requiem, une chanson d'amour assez triste de style pop. Elle sera certainement remixée et certains passages seront chantés en anglais pour toucher un plus large public le soir du concours. La chanson a été écrite par Nazim Khaled, celui qui était déjà l'auteur de J'ai cherché interprété par Amir, le candidat de l'année dernière qui avait terminé sixième du concours.

Espérons que la chanson égalera la performance de l'année passée: la sixième place n'avait pas été atteinte depuis 2002.

La jeune artiste n'est pas connue du grand public et n'a partagé que deux vidéos sur sa chaîne YouTube. Avant qu'elle soit désignée, Alma n'avait pas énormément de"fans" sur Facebook, Instagram ou Twitter, c'est donc bien son talent et ses chances de gagner qui ont poussé les organisateurs français à la choisir.

"Je suis très honorée d'avoir été choisie pour représenter la France à l'Eurovision" a-t-elle déclaré après sa nomination. Celle qui a commencé à écrire elle même ses chansons entre l'Italie, le Brésil et les Etats-Unis alors qu'elle était étudiante en école de commerce s'envolera pour Kiev en mai prochain.

Son album, co-écrit et composé avec Nazim Khaled, sortira lui aussi en mai. Le premier titre La chute est lente a été partagé sur sa chaîne YouTube en juin 2016.

(Découvrez la chanson d'Alma en compétition pour l'Eurovision):