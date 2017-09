Lady Gaga contrainte d'annuler 18 dates de sa tournée européenne à cause de sa maladie

Lady Gaga va devoir observer un repos beaucoup plus long que prévu. La chanteuse américaine, qui avait dû annuler son concert de Rio de Janeiro au Brésil jeudi 14 à cause des souffrances physiques causées par sa fibromyalgie, se voit obliger d'annuler au total 18 dates sur la partie européenne de sa tournée "Joanne World Tour" (le deuxième prénom de Stefani Joanne Angelina Germanotta, sa véritable identité).

Cette tournée devait débuter à Barcelone, en Espagne, le 21 septembre pour se finir à Cologne, en Allemagne, le 28 octobre, en étant passée par Paris les 6 et 7 octobre. Il faudra attendre début 2018, si tout est rentré dans l'ordre pour Lady Gaga, pour qu'elle passe dans ces villes.

To my fans, I love you so much. pic.twitter.com/g2BmmSx02v — xoxo, Gaga (@ladygaga) 18 septembre 2017

C'est "Live Nation", le promoteur de sa tournée, qui a officialisé l'information ce lundi 18, rapidement suivi par un message de la jeune femme de 31 ans sur les réseaux sociaux. "A mes fans, je vous aime tellement", a-t-elle commencé par écrire, avant d'expliquer pourquoi elle devait se séparer d'eux plusieurs semaines. "J'ai toujours été honnête à propos de mes soucis de santé physique et mentale. Cela fait des années que je tente de les surmonter. C'est difficile à expliquer et nous essayons actuellement de comprendre ce qu'il se passe. Quand j'aurais repris des forces, je raconterai mon histoire en détails (…) et je me battrai pour que la recherche avance pour ceux qui souffrent comme moi. J'espère pouvoir faire la différence", a-t-elle aussi dit, promettant donc de s'engager contre la fibromyalgie et d'en parler pour faire connaître cette pathologie.

La fibromyalgie est un syndrome d'origine inconnue qui touche principalement les femmes et se caractérise par des douleurs musculaires et diffuses dans tout le corps, ainsi qu'une fatigue persistante et des troubles du sommeil.