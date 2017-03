"Lavender": Snoop Dogg tue Donald Trump dans son nouveau clip, polémique aux Etats-Unis (VIDEO)

Snoop Dogg est en colère et le fait savoir. Dans le clip de son nouveau titre, Lavender, le rappeur a choqué des milliers de personnes en faisant mine de tirer sur Donald Trump. Dans cette séquence, la plupart des acteurs apparaissent maquillés comme des clowns effrayants. L'un d'eux évoquant clairement le président des Etats-Unis, avec une perruque blonde, le teint bronzé et une grosse cravate rouge.

Baptisé Ronald Klump, ce dernier se met à lever ses mains comme s'il se faisait arrêter par le rappeur. Puis, à la grande surprise de certains, Snoop Dogg sort un pistolet de sa poche d'où jaillit un drapeau rouge avec le mot "Bang" lorsqu'il lui tire dessus. "Je me dis que plein de gens font des disques cools, s'amusent, font la fête, mais que personne ne s'occupe vraiment du vrai problème avec ce... clown qui nous sert de président", a déclaré le rappeur au magazine Billboard. Dans ce clip, diffusé depuis lundi 13 et réalisé par Jesse Wellens et James DeFina, le rappeur a souhaité dénoncer les excès du nouveau locataire de la Maison Blanche et protester contre les violences policières contre les noirs.

Mais rapidement, le rappeur s'est retrouvé sous le feu des critiques. Pourtant fan de hip-hop, le sénateur américain Marco Rubio n'a pas manqué de critiquer son clip rappelant que "des présidents ont été assassinés dans ce pays par le passé". "Si la mauvaise personne voit ça et en tire la mauvaise idée, on peut avoir un vrai problème. Je ne sais pas à quoi pensait Snoop", a-t-il déclaré au site américain TMZ. Même son de cloche pour l'avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, qui a estimé sur le même média que Snoop Dogg devrait "avoir honte" et qu'il devait "des excuses au président". Pour lui, "il n'y a rien de drôle là-dedans". Le principal intéressé a lui aussi tenu à réagir, sur Twitter. "Pouvez-vous imaginer le tollé si Snoop Dogg - carrière ratée et tout ça - avait tiré sur le président Obama? Peine de prison!", a-t-il écrit.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, ce morceau sera présent sur son prochain album, dont la sortie est attendue courant mai.

(Voir ci-dessous le clip du nouveau morceau de Snoop Dogg, Lavender):