Le chanteur Ed Sheeran rejoindra l'équipe de la série "Game of Thrones" pour la saison 7

Le chanteur Ed Sheeran, dont la chanson Shape on You cartonne sur les sites de streaming, fera une apparition dans la 7e saison de Game of Thrones, la série la plus populaire du moment. Cette nouvelle saison tant attendue par les fans sortira le 16 juillet prochain.

Ce week-end, lors du festival de South by Southwest qui se tenait à Austin au Texas, David Bienoff et DB Weiss, co-créateurs de la série ont annoncé cette nouvelle surprenante, rapporte Europe 1. De son côté le chanteur britannique a confirmé, sur Twitter, sa présence au casting. Son tweet contient un lien vers le titre du magazine Vanity Fair qui a relayé l'information.

Le choix d'Ed Sheeran pour apparaître dans la série peut sembler étrange, et la raison est effectivement insolite. La jeune Maisie Williams qui incarne Arya Stark dans la série est en réalité fan du chanteur. C'est donc pour lui faire plaisir que les réalisateurs ont décidé d'intégrer le britannique dans l'univers médiéval et fantastique de Game of Thrones. "Pendant des années, on a tout fait pour avoir Ed Sheeran dans la série pour faire une surprise à Maisie. Et cette année, on a enfin réussi", s'est exprimé David Bienoff.

guess the cats out the bag... https://t.co/9GCDUp9HPN — Ed Sheeran (@edsheeran) 12 mars 2017

Il faudra être attentif pour ne pas manquer l'intervention d'Ed Sheeran. Il tiendra en effet un tout petit rôle qui n'a pas encore été dévoilé. Il n'est pas le premier chanteur à participer au casting de la série. Avant lui Will Champion, du groupe Coldplay et Gary Lightbody du groupe Snow Patrol ont déjà été aperçus.