Le compte Twitter de Maître Gims piraté, deux titres inédits avec Vianney et Fianso mis en ligne

Ceinture noire, le nouvel album de Maître Gims, doit sortir dans les bacs et sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement légal le 23 mars prochain. Mais une personne malintentionnée en a décidé autrement.

Le compte Twitter du rappeur a en effet été piraté mercredi 7 au soir et le hacker a révélé deux morceaux inédits de l'album. Deux titres qui sont des duos avec Vianney et Fianso, et qui sont désormais disponibles en ligne, notamment sur Deezer.

Le single avec Vianney s'intitule La même, celui avec Fianso Loup garou.

Le pirate informatique ne s'est pas seulement contenté de gâcher une partie du travail de Maître Gims. Il s'est aussi montré insultant et a notamment souhaité une "bonne fin de soirée" aux abonnés du rappeur en dessinant un pénis, accompagné de smileys de doigt d'honneur.

D'ailleurs, ce jeudi 8, les tweets injurieux de cet individu n'avaient pas été supprimés et Maître Gims n'avait pas non plus, semble-t-il, repris le contrôle de son compte Twitter.

maitre_gims.png

Evidemment très énervé par cette situation, le rappeur -qui a assuré savoir (à peu près) qui était derrière tout ça- a interpellé son hacker via ses autres réseaux sociaux (Snapchat et Instagram) et l'a invité à venir en découdre en direct 19 boulevard Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris. La suite au prochain épisode.