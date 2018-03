Le concert des Enfoirés: à quelle heure et sur quelle chaîne?

Comme chaque année, ils seront nombreux à le regarder. Le concert annuel des Enfoirés, enregistré au Zénith de Strasbourg en janvier dernier, sera diffusé ce vendredi 9 au soir sur TF1 à partir de 21h. Un show pendant lequel 40 personnalités seront sur scène pour la bonne cause. A cette occasion, les téléspectateurs pourront découvrir pas moins de 17 tableaux originaux dont 9 sketchs et des dizaines de reprises comme les Démons de minuit, Le géant de papier ou encore Né en 17 à Leidenstadt.

Mais cette fois-ci, la troupe à Coluche, dont la première tournée date de 1989, ne sera pas au complet: l'acteur Gérard Jugnot, les chanteurs Pascal Obispo, Garou, M Pokora, Jean-Baptiste Maunier et Maxime Le Forestier, les chanteuses Shy'm et Nolwenn Leroy ou encore l'humoriste Jeff Panacloc ne seront pas de la partie. De même pour Jean-Jacques Goldman qui avait annoncé en mai 2016 sa décision de partir après 30 années de bons et loyaux services.

Mais l'ancien directeur artistique de la troupe des Enfoirés pourrait bien revenir sur scène très prochainement. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Michaël Youn dans une interview accordée au Parisien. "L'an prochain, ce sont les 30 ans des Enfoirés (de la première tournée, NDLR) et ça m'étonnerait qu'il ne passe pas une tête...", a-t-il ainsi confié.

Le spectacle sera suivi d'un reportage spécial dans les coulisses des Restos du cœur en Alsace, à partir de 23h45. Quant aux CD et DVD du show, ils seront mis en vente à partir du samedi 10 mars au profit des Restos du Cœur. Chaque vente de CD et DVD permettra à l'association de distribuer 17 repas. Au total, les Enfoirés ont rapporté 12,6 millions d'euros l'an dernier.

A noter qu'à partir de ce vendredi et jusqu'au 10 mars, les équipes des Restos, soutenues par de nombreux bénévoles d’un jour (entreprises mécènes, salariés, étudiants…), se mobilisent dans les hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité pour faire connaître les besoins et collecter des produits alimentaires et d’hygiène.

Comme l'indique les Restos du cœur sur leur site Internet, la collecte nationale et les Enfoirés "permettront à chacun, à sa façon, de participer à un formidable élan de solidarité et de faire un geste qui contribuera à faire vivre la petite idée de Coluche".