Le nouveau clip de Bigflo et Oli, "Dommage", fait un carton sur YouTube (vidéo)

Les frères rappeurs toulousains Bigflo et Oli ont diffusé leur dernier clip, Dommage, sur YouTube vendredi 8. Et ce lundi 11, plus de 2,8 millions de personnes avaient déjà visionné la vidéo, une victoire pour les deux jeunes hommes.

Olivio et Florian Ordonnez avaient beaucoup misé sur cette chanson puisque celle-ci a été co-composée par Stromae. La patte de l'artiste Belge est bien présente, pour le plus grand bonheur des fans. De plus, une autre personnalité très appréciée de leur public est présente dans le clip: Panayonis Pascot.

L'ancien chroniqueur de l'émission Quotidien, a créé la surprise. Il y joue un jeune homme qui tombe amoureux d'une jolie fille dans le bus. Deux guest stars qui peuvent expliquer le succès fulgurant de ce dernier clip. Les deux rappeurs se sont empressés de remercier leurs fans sur Twitter.

1 MILLION en 24H pour notre Nouveau Clip !Merci vraiment c'est incroyableRT https://t.co/xjJfgoaesy pic.twitter.com/50EloSNrXO — #DOMMAGE (@bigfloetoli) 9 septembre 2017

La vraie vie, l'album dont est issu Dommage, est sorti en juin dernier est a été certifié disque d'or seulement trois semaines après. Une jolie récompense pour les deux artistes qui se sont souvent vu refuser des collaborations par leurs collègues du rap français. Par exemple, Orelsan avait décliné un duo avec eux: un "non" qui avait déçu les deux frères.

L'interprète de Bloqué, n'avait même pas répondu aux toulousains lorsque ceux-ci avaiet parlé de ce refus dans une chanson. "Dans ce milieu j'ai été très déçu je te le dis tout de suite, comme la fois où Orelsan nous a refusé le feat. Pourtant il sait combien on l'aime. Allez sans rancune, mais un peu quand même", écrivaient les frères.