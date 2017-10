Le rappeur Kendrick Lamar annonce une tournée européenne et un concert à Paris à l'AccorHotel Arena en 2018 (photo+vidéo)

C'est l'événement pour les fans de rap américain: l'artiste Kendrick Lamar a annoncé ce lundi 2 une tournée à travers toute l'Europe et qui passera par Paris. De quoi bien commencer la semaine. Le 25 février prochain le rappeur sera sur la scène de l'AccorHotel Arena à Bercy pour une date inédite.

Le chanteur n'a pas fait de show en France depuis 2013, c'est donc fébrilement que ses admirateurs attendent l'ouverture de la billetterie. Cette année-là, il était passé à Lyon, au Bataclan à Paris, à Marseille et aux festivals Main Square et Rock en Seine. Les tickets seront mis en vente vendredi 6 à 10h et seront certainement vendus en l'espace de quelques heures. Il faudra donc être très réactif.

L'interprète de DNA se produira aussi à Dublin, Birmingham, Manchester, Glasgow, Londres, Francfort, Cologne, Amsterdam, Anvers, Copenhague, Oslo, Stockholm et Berlin. A ses côtés il a annoncé sur Instagram qu'il y aurait l'artiste d'origine britannique James Blake. Celui-ci a remixé certaines chansons du rappeur, qui est son ami et collaborateur depuis quelques temps déjà. En 2012 il s'appropriait m.A.A.d City et plus récemment, il rajoutait les claviers dans Element, l'un des titres de DAMN, le nouvel album de Kendrick Lamar.

Sorti en avril dernier, DAMN est déjà double disque de platine (ce qui équivaut à plus de deux millions d'albums vendus), et ce depuis la troisième semaine après son lancement. Les 14 morceaux qu'il contient ont été classés dans le Billboard Hot 100.