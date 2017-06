Les Enfoirés: Pierre Palmade a-t-il vraiment taclé M Pokora? L'humoriste répond sur Facebook

Ses fans risquent une nouvelle fois d'être déçus. Cette année encore, Pierre Palmade ne participera pas à la tournée des Enfoirés qui aura lieu du 16 au 21 janvier 2018 à Strasbourg. Et cette fois-ci, son absence ne serait pas due à un emploi du temps trop chargé. Invité ce lundi 12 au matin au micro de RTL, l'humoriste de 49 ans a expliqué les raisons de cette décision.

"Depuis que beaucoup de jeunes chanteurs sont arrivés, ils ont pris les choses en main, donc je ne reconnais pas mes copains. Je m'amuse moins dans les loges. Et quand on s'amuse moins dans les loges, on s'amuse moins sur scène", a-t-il notamment déclaré avec une once de nostalgie. Interviewé par Eric Dussart, l'humoriste semblait également agacé par l'un des artistes des Restos du Cœur, M Pokora. Il "s'amuse beaucoup. (…) Il confond un peu les loges avec des vestiaires sportifs", a-t-il ajouté.

Mais rapidement, ses propos, largement relayés par les médias, ont créé le buzz sur les réseaux sociaux. Le comédien a alors tenu à faire une petite mise au point, précisant sur Facebook le fond de sa pensée. "Rrrrroh, on peut plus rien dire de léger sur les Enfoirés sans que ça prenne des proportions débiles. J'ai expliqué sur RTL que je m'amusais beaucoup plus dans les loges il y a 20 ans avec l'ancienne génération qu'avec la nouvelle", a-t-il expliqué, nuançant avec humour les propos qu'il avait tenus le matin-même à l'encontre de M Pokora.

"C'est vrai que je n'avais pas grand chose à échanger sur le foot avec Matt Pokora... Voila c'était une petite remarque toute légère qui ne m'a pas empêché de faire 2 sketches avec ce bon Matt! Des sketches qui ne parlaient pas de foot...Ah ah!", a-t-il ajouté. Pour lui, cette polémique n'a pas lieu d'être: "recentrons-nous sur les vraies tempêtes", a-t-il conclu. Enfin, le comédien a rassuré ses fans en affirmant qu'il retournera "certainement, forcément", dans la troupe des Enfoirés. Pour le moment, M Pokora n'a pas réagi à ses propos.