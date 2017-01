Les Enfoirés: découvrez leur nouveau single, Thomas Pesquet parmi les chanteurs

Comme chaque année, la troupe des Enfoirés dévoile son nouveau titre phare. Et cette fois-ci, ce sont Grégoire et MC Solaar qui ont eu l'honneur et la lourde tâche de composer le single. Baptisé Juste une p'tite chanson, le morceau, qui sera diffusé tout au long du week-end sur RTL, rassemble une trentaine d'artistes dont les fidèles de la troupe à Coluche. Et à la grande surprise de tous, l'astronaute Thomas Pesquet fait partie de l'aventure. Il a enregistré quelques mots depuis la Station spatiale internationale.

"C'est juste une p'tite chanson / Une p'tite chanson d'amour / Pour tous ceux qui sont pour / Qui y croient jusqu'au bout / Qui se battent malgré tout", peut-on notamment entendre dans l'extrait diffusé par la radio. Outre ce nouveau titre, deux nouvelles personnalités ont rejoint la troupe pour cette nouvelle édition des Enfoirés: Amir et Kendji Girac. Julien Clerc, lui, fera son retour tout comme Garou, absent depuis plusieurs années. Quant à Mimi Mathy, elle ne sera pas présente pour l'édition 2017 pour des raisons de santé. Ces "nouveautés" ne seront pas les seules car ce nouveau show se fera pour la première fois sans Jean-Jacques Goldman qui avait annoncé en mai dernier, après 30 années de bons et loyaux services, sa décision de partir.

"Une équipe rajeunie prend de plus en plus les choses en main et de jeunes artistes s'impliquent. Je crois qu'il est temps de passer la main. Je n'ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission”, avait confié le chanteur de 65 ans sur le site des Restos du Cœur. Récemment, la production a expliqué avoir "un gros manque" tout en précisant avoir "avancé de la même manière".

L'année dernière, le single phare de la campagne 2016 des Enfoirés était adapté du poème Liberté de Paul Eluard. Ce choix n'était pas anodin après une année 2015 marquée par les attentats et alors que la menace terroriste était toujours très prégnante.