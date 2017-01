Les Enfoirés: Jenifer décriée sur le net pour s'être endormie sur un sac de luxe, Bruel la défend (VIDEO)

Une simple photo peut donc prendre aujourd'hui des proportions inimaginables. Alors que la troupe des Enfoirés achevait, à Toulouse, dimanche 22, une semaine de sept concerts pour les Restos du cœur, la chanteuse Jenifer a été prise en photo dans les coulisses par Mickaël Youn (qui a d'ailleurs réservé le même sort à Gérard Jugnot ou encore Jean-Louis Aubert). Sur le cliché publié sur Instagram, on aperçoit la jeune femme -éreintée par l'enchaînement des spectacles- faire une petite sieste dans une robe de chambre rouge, la tête posée sur un sac Louis Vuitton. Et c'est ce fameux sac de luxe qui a lancé une folle polémique.

Grosse activité entre les 2 shows du dimanche... #Enfoires2017 @JeniferOfficiel ronfle! Une photo publiée par Michael Youn (@michaelyoun) le 22 Janv. 2017 à 10h06 PST

Les internautes l'ont rapidement accusé de manquer de respect à la cause servie par les Enfoirés. "Etre là pour les restos et s'afficher avec un Vuitton... ou comment manquer de respect", s'exclame l'un. "C'est vrai que l'oreiller de Jenifer fait un peu tache dans le paysage, en revanche, c'est Vuitton qui va être content" , sous-entend l'autre. A l'opposé, des admirateurs prennent sa défense. "Les gens qui pensent qu'avoir un sac à 3.000 euros empêche d'avoir un cœur sont invités à entrer dans la vie la vraie", argue un anonyme. "Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle ait un sac Vuitton? L'essentiel est qu'elle soit présente et qu'elle donne de son temps pour les restos du cœur", justifie un jeune homme.

Patrick Bruel, invité de Touche Pas à Mon Poste mercredi 25 au soir, a rebondi sur cette polémique, à la demande de Cyril Hanouna. "On en est pas à la première polémique. Ce ne sera pas la dernière. (…) Les artistes n'ont jamais pris un centime aux Restos… Jenifer elle donne une semaine de sa vie, elle vient, elle répète, elle chante, elle travaille, elle est souriante, elle fait tout ce qu'elle peut" explique l'interprète de Casser la voix avant d'ajouter: "bon elle s'est endormie sur un sac… Arrêtez de l'emmerder parce que c'est un sac Vuitton. Elle a pas le droit d'avoir un sac Vuitton?!".

(Voir ci-dessous la vidéo de Patrick Bruel prenant la défense de Jenifer)

TPMP : Patrick Bruel prend la défense de... par morandini