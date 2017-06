Les Enfoirés 2018 sans Pierre Palmade, et c'est un peu la faute de M Pokora (vidéo)

Après Toulouse en 2017, la troupe des Enfoirés s'est donnée rendez-vous à Strasbourg du 16 au 21 janvier 2018 pour sept concerts, dont deux rien que le samedi 20. Mais Bénabar, Obispo et consorts devront encore une fois se passer des services de Pierre Palmade.

L'humoriste de 49 ans avait déjà décliné l'invitation l'an dernier, prétextant avoir beaucoup de projets professionnels qui lui prenaient du temps. Mais ce n'était pas la vraie raison. Ou en tout cas, ce n'était pas la seule raison. Pierre Palmade a en effet révélé ce lundi 12 au matin sur RTL, au micro d'Eric Dussart dans l'émission On refait la télé, qu'il ne se sentait plus vraiment à sa place, et qu'il ferait donc à nouveau partie des absents pour la prochaine session de concerts des Restos du cœur.

"Depuis que beaucoup de jeunes chanteurs sont arrivés, ils ont pris les choses en main, donc je ne reconnais pas mes copains" a-t-il expliqué, avec une once de nostalgie dans la voix. Et parmi ces jeunes chanteurs, un en particulier semble l'agacer. Il s'agit de M Pokora. Si de son côté, il avoue s'amuser beaucoup moins dans les coulisses depuis quelques temps, et donc prendre moins de plaisir sur scène, ce n'est apparemment pas la même chose pour le coach victorieux de The Voice.

"Matt Pokora s'amuse beaucoup. (…) Il confond un peu les loges avec des vestiaires sportifs…" a-t-il déclaré, sous-entendant que le chanteur originaire d'Alsace prenait énormément de place, et ne mettait pas forcément les autres artistes très à l'aise. Ambiance…