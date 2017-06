Les Frero Delavega tirent leur révérence: dernier concert à Bordeaux samedi 10 juin

"Ouais la vie nous sépare mais je te vois ouais chaque fois plus proche de moi". Ou pas. Ce refrain de Mon petit pays des Frero Delavega va résonner une dernière fois samedi 10 pour un concert d'adieux sur la place des Quinconces à Bordeaux, région natale de Jérémy Frérot et Florian Delavega.

Les deux chanteurs avaient annoncé leur séparation en novembre dernier sur leurs réseaux sociaux, promettant toutefois une tournée d'adieux inoubliables, pour partir sans regret. "Pour nous, ce n'est pas une séparation...Mais simplement la fin d'un voyage, la fin d'un cycle" avaient-ils expliqué. Avant d'ajouter: "Il est important pour nous, que vous sachiez que notre état d'esprit est malgré tout très positif".

Le duo a été rendu célèbre en 2014 après avoir participé à The Voice. A près des dizaines de concerts et deux albums, l'aventure va donc s'arrêter là pour les deux jeunes hommes qui n'ont jamais vraiment trouvé leur place dans le monde du showbiz. La médiatisation, ça n'était pas leur truc. "Malheureusement dans le monde d'aujourd'hui, tout va toujours plus vite et notre image ne nous appartient plus vraiment. Nous en sommes vraiment désolés" avaient-ils déclaré sur Facebook. Ils souhaitent désormais se consacrer à leurs familles respectives.

Les Frero Delavega vont donc tirer leur révérence dans un concert majestueux aux allures de bouquet final, place des Quinconces, où se sont produits des artistes comme Pink Floyd ou Lou Reed. Pour ceux qui sont libres ce soir-là, il reste encore des places. Et même le jour du concert, il sera toujours possible de s'en procurer.