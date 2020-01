Madonna, McCartney, Céline Dion, Aerosmith en tournées en France en 2020!

Parmi les concerts, ou plutôt les shows gigantesques, à ne pas rater cette année en France: Madonna, Paul McCartney, Aerosmith et Céline Dion. (Puisqu'on les aime encore!)

Ces stars remplissent des stades partout sur la planète et pour lesquels les fans sont prêts à planter leur tente devant les billetteries pour avoir une place – au prix fort évidemment. Certaines tournées mondiales passent par la France cette année.

Madonna au Grand Rex

C’est Madonna qui ouvre le bal des grandes dates françaises, puisque « Madame X Tour » s’arrête à Paris du 20 février au 11 mars – les dates ont été décalées. La star américaine surprend en délaissant les méga salles de concert et les stades pour des théâtres plus intimistes. Elle a ainsi choisi le Grand Rex à Paris et ses 2600 places.

Les fans, qui ont déboursé entre 84€ et 386€, prient pour que la chanteuse de 61 ans soit bien remise des « multiples douleurs » dont elle est victime et qui l’ont contrainte à annuler, fin décembre, la dernière date de sa tournée américaine.

Paul McCartney dans les stades

Quant à Sir Paul McCartney, il assurera bien ses quatre dates en France, malgré les rumeurs insistantes l’annonçant comme prêt à abandonner ses tournées pour ne pas nuire à l’environnement, cause dont il est un activiste convaincu. Les stades de Lille le 23 mai, la Défense Arena le 26 mai, Bordeaux le 31 mai et Lyon le 7 juin devraient donc être bien remplis, malgré le prix des billets : de 164 à 430€ pour le concert de Lille, par exemple.

Date unique pour Aerosmith

Mis à l’honneur aux prochains Grammy Awards le 26 janvier, Aerosmith ne s’attardera pas en France. Autour de Steven Tyler, le groupe fera en effet étape une seule soirée à l’AccorHotels Arena de Paris, le mardi 30 juin. Les icônes du rock américain se sont lancés dans une tournée européenne pour célébrer comme il se doit leurs cinquante ans de carrière. Les fans français les attendaient depuis dix ans, inutile de préciser qu’Aerosmith jouera à guichets fermés. Ben oui, c'est trop tard pour les résas!

Céline Dion aux Vieilles Charrues

Théâtre de multiples rebondissements (problèmes de voix, annulation de dates au Moyen-Orient…), la tournée mondiale de Céline Dion porte bien son nom : Courage World Tour. Elle passera par la Défense Arena de Nanterre les 26, 27 et 30 juin, ainsi que le 1er juillet. Mais c’est ailleurs que la diva québecoise est sans doute la plus attendue: elle a accepté de faire l’ouverture du festival Les Vieilles Charrues le 16 juillet. Pour ceux qui ne connaissent par encore l’événement, cela se passe à Carhaix, charmante bourgade du Finistère. Il n'y pleut pas toujours, contrairement aux rumeurs véhiculéees de concert en concert et bien avant l'apparition des réseaux sociaux.