Madonna n'oubliera "jamais" la nuit passée à République après les attentats du Bataclan

Elle aime la France et l'a une nouvelle fois fait savoir. A l'occasion de la sortie du DVD et du CD de sa dernière tournée, Rebel Heart, Madonna a accordé un entretien au Parisien dans lequel elle a expliqué les raisons de son attachement à l'Hexagone. "Je me suis toujours sentie connectée au public français, inspirée par les réalisateurs français, par Piaf… Et j’ai beaucoup travaillé avec des artistes français, Mirwais, Jean-Paul Gaultier, Mondino, etc.", a-t-elle déclaré précisant qu'elle était régulièrement entourée de Français: "A chaque fois que j’organise une audition, la plupart des danseurs sont français. C’est très bizarre".

Puis, au cours de cette interview, parue dans l'édition de ce mardi 19, la jolie blonde de 59 ans est également revenue sur le concert qu'elle avait improvisé sur la place de la République, peu après les attentats du 13 novembre.

"A Paris, je me suis sentie très fière et reconnaissante d'être là, de pouvoir utiliser ma voix d'artiste pour faire une déclaration, de reconnaître ce qui s'était passé chez vous mais aussi ailleurs dans le monde, d'impliquer mes enfants... C'était vraiment spécial", a-t-elle confié. Et d'ajouter: "Je pense que c'était bien de revenir près du lieu où avaient eu lieu les événements. Un monument symbolique, national. Nous voulions y clamer que nous ne céderions pas à la peur et après toute cette violence et cette souffrance, apporter de la paix, de l'énergie, de la joie. Je n'oublierai jamais cette nuit, jamais..."

Pour rappel, la chanteuse était accompagnée cette nuit-là de son fils David et du guitariste Monte Pittman. Elle avait interprété tour à tour des chansons symboliques (Like a prayer, Gosth­town et Imagine de John Lennon) pour saluer la mémoire de toutes celles et ceux tombés sous les balles des terroristes. Un moment qu'elle avait partagé avec plusieurs de ses fans et quelques Parisiens qui passaient là par hasard aux alentours d'une heure du matin. Quelques heures plus tôt, elle avait donné un concert à Bercy où elle avait rendu un nouvel hommage aux victimes de l'attentat. Elle avait brandi le drapeau tricolore et entonné la Marseillaise à cappella.