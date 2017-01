Nouvel An à New York: Mariah Carey livre une prestation désastreuse... devant un million de personnes et en direct à la télé (VIDEO)

Moment particulièrement embarassant pour la diva de la chanson américaine Mariah Carey. Le tout devant un million de personnes… L’artiste était en effet invitée à se produire sur Times Square, à New York, pour les festivités marquant le passage à la nouvelle année. Moment de forte exposition, devant une foule monstre, et retransmis en direct à la télé sur le réseau ABC. Bref, mieux ne valait pas se rater. Et Mariah Carey est passé complètement à côté de sa prestation.

Dans une ambiance joyeuse en effet, plusieurs stars venaient pousser la chansonnette sur scène à grands renforts de danseurs, devant un auditoire ravi. Lorsque Mariah Carey entre en piste, elle fait tout d’abord admirer au public ses atouts physiques habillés d’une combinaison transparente incrustée de brillants. Et c’est parti pour deux chansons à interpréter en "live", un exercice auquel l’artiste de 46 ans s’est déjà prêtée à de nombreuses reprises.

Premier titre: Emotions. Et dès les premières secondes, le malaise. La chanteuse est incapable de synchroniser sa voix sur la musique et coupe brusquement son interprétation à chaque fois qu’elle essaie de reprendre, avant de s’éclipser derrière ses danseurs, en lançant, pour essayer de s’en tirer, un "je vais laisser le public chanter". Tout au long de la chanson, alors que la musique se poursuit, la star continuera d’additionner les excuses confuses et pour le moins étranges. "J’essaie d’être un bon divertissement" s’exclamera-t-elle dans son micro, alors que la musique continue et que, malgré son sourire de rigueur rien ne s'arrange. Celle que le magazine Time avait sacré "plus grande pop star de tous les temps" en 2014 est au supplice. Et ce n’est pas fini.

Deuxième chanson, We belong together. Cette fois-ci, la diva parvient à interpréter –mollement, et semblant parfois à la peine– son tube. A la fin de cette seconde prestation sans éclat, elle se laissera aller à un "bon ça ne s’arrange pas", avant de tourner les talons.

Critiquée sur les réseaux sociaux pour une performance aussi pauvre, Mariah Carey s’est fendu d’un tweet de dépit et de résignation: "les merdes, ça arrive".

Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here's to making more headlines in 2017 pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) 1 janvier 2017

Ce qui ne l’empêche pas de souhaiter dans le même message: "Bonne année et bonne santé tout le monde. Je serai présente pour faire encore plus de gros titres en 2017!"

(Voir ci-dessous la prestation catastrophique de Mariah Careyà New York le 31 décembre 2016)