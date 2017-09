Martin Shkreli met en vente sur eBay l'unique exemplaire du dernier album du Wu-Tang Clan, les enchères s'envolent

Martin Shkreli, réputé pour être l'homme le plus détesté de la planète, qui avait acheté en 2015 l'album du groupe de rap américain Wu-Tang Clan "Once upon a time in Shaolin" produit en un seul et unique exemplaire, a décidé de le revendre sur Ebay. Les enchères se sont rapidement emballées. En 24 heures, elles ont presque atteint le million de dollars.