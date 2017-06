Matt Pokora confirme son départ de "The Voice" et de "The Voice Kids"

"Ce n'est qu'un au revoir. Avec le cœur. Toujours". Ce n'était qu'une rumeur, née de bruits de couloir, mais c'est désormais officiel. Matt Pokora a confirmé ce vendredi 23, en publiant un long message explicatif sur son compte Instagram, qu'il ne sera pas présent dans son fauteuil rouge de coach pour la prochaine saison de The Voice. Il quitte également l'aventure de The Voice Kids, qu'il a remportée avec Manuela l'an dernier. Mais il sera à l'affiche de la saison 4 puisque cette dernière a déjà été tournée et est dans les placards de TF1, prête à être diffusée en septembre prochain.

Contrairement à ce qu'annonçait Voici mercredi 14, ce n'est pas la production de TF1 qui a choisi de le mettre à la porte. Selon le chanteur, depuis le début, tout était prévu ainsi. Les projets professionnels de "MP", et sa longue tournée avec son dernier album My Way, l'empêchaient d'être présent sur le tournage des auditions à l'aveugle et des battles, fin 2017.

Alors même le fait qu'il ait gagné cette saison 6 avec le talentueux Lisandro Cuxi ne pouvait changer la donne pour la saison 7.

Il a toutefois précisé que ce n'était qu'un "au revoir": "Comme on dit +coach un jour coach toujours+".

De son côté, TF1 s'est aussi exprimé sur le renouvellement des coachs pour la saison 7. Sans dire si Mika, Zazie et Florent Pagny allaient aussi filer à l'anglaise. "Certains coachs ont envie de faire une pause. On sera amené à les changer" a expliqué Mathieu Vergne, directeur des programmes des flux de TF1, sur Europe 1. Il n'a pas non plus confirmé qui de Christophe Maé, Maître Gims ou Nolwenn Leroy sera présent dans un des fauteuils rouges. "Ce sont des pistes… Certains ont été vus par la production, d’autres non".